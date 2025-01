Durante la serata delle cover di Sanremo, Fedez vorrebbe cantare “Bella Stronza” insieme a Marco Masini: ecco come ha risposto il cantante.

Da giorni circolava la voce che Fedez avesse intenzione di duettare con Marco Masini durante la serata cover di Sanremo. Il brano scelto per l’occasione è “Bella Stronza“, una delle canzoni più famose e controverse dell’artista fiorentino.

Inizialmente si trattava solo di pettegolezzi e voci di corridoio, recentemente invece Masini ha confermato ad FQ magazine di aver ricevuto la proposta del rapper. Il cantante ha anche rivelato che accetterà solo ad una condizione. Scopriamo tutti i dettagli!

Fedez: attacco a Chiara Ferragni?

La notizia che Fedez potrebbe cantare “Bella Stronza” a Sanremo ha colto tutti di sorpresa perchè sia il titolo che il contenuto della canzone sembrano un attacco di pessimo gusto alla sua ormai ex moglie Chiara Ferragni.

Il rapper ha più volte ribadito che l’inedito con cui sarà in gara a Sanremo, “Battito”, parlerà di una donna, ma che quella donna non è Chiara bensì la depressione di cui ha sofferto. Eppure, nel caso della canzone scelta per la serata cover, il riferimento alla relazione finita con l’influencer sembra innegabile. Sulla questione Fedez non si è ancora espresso: a parlare è stato invece Marco Masini che ha spiegato il motivo per cui non ha ancora accettato l’invito del collega.

Chiara Ferragni e Fedez

Marco Masini: la condizione per duettare con Fedez

A confermare che il rapper ha proprio intenzione di esibirsi sulle note di “Bella Stronza” è stato lo stesso Marco Masini il 19 gennaio durante un incontro per il firmacopie del disco “10 Amori“.

FQ magazine riferisce che il cantante accetterà la collaborazione con Fedez solo ad una condizione: duetterà con il rapper solo se sarà soddisfatto della rivisitazione del brano che gli verrà proposta. Secondo quanto riferisce il Fatto Quotidiano, Federico vorrebbe infatti creare delle barre ad hoc che parlino della depressione e non del rapporto con la sua ex moglie.