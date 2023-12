Il cantautore ha pubblicato su Instagram una foto, scattata durante le festività natalizie, che lo ritrae insieme alle sue tre figlie.

“Le mie tre meravigliose creature per la prima volta insieme“, ha scritto Morgan sotto la foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. L’immagine lo ritrae circondato dalle sue tre figlie, con le quali ha passato per la prima volta il Natale. Per questo motivo ha piacere nel definirsi “il papà più felice del mondo“.

Le tre figlie di Morgan insieme

Morgan ha voluto condividere con i suoi followers di Instagram la felicità che ha provato nel condividere le festività insieme a tutte le sue figlie.

Anna Lou è la primogenita del cantautore, nata nel 2001 dalla relazione con Asia Argento. Lara, invece, è la seconda ed è nata nel 2012 dall’allora compagna Jessica Mazzoli. Infine, la più piccola, classe 2020, è Maria Eco, figlia di Alessandra Cataldo nonché l’ultima compagna che l’artista ha presentato pubblicamente.

Le relazioni di Morgan

Come per quanto riguarda la vita lavorativa del cantante, che quest’anno è stato più volte al centro delle polemiche dopo l’esclusione da X-Factor, anche la sua sfera privata e sentimentale sembra essere stata parecchio turbolenta. In più occasioni, le vicende riguardanti la vita privata di Morgan sono finite in tribunale, oltre che al centro di gossip e polemiche.

Nel 2019 la madre della secondogenita Lara, Jessica Mazzoli, ha accusato l’artista di essere un padre distante. Ospite di Barbara D’Urso, l’artista aveva dichiarato in merito: “Mi ha incastrato, ma io amo Lara“. Anche con Asia Argento, che Morgan non avrebbe mai smesso di amare, ci sarebbero stati in passato alcuni problemi legali riguardanti il mantenimento della figlia, conclusi con il pignoramento della sua casa di Monza.

Se per quanto riguarda la sfera professionale, Morgan si trova in un periodo complesso, all’interno dell’ambiente familiare sembra aver raggiunto maggiore equilibrio e serenità.

