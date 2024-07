Morgan contro Selvaggia Lucarelli: chiesto un risarcimento stellare

A seguito dell’articolo in cui Lucarelli ha parlato del processo per stalking in cui è coinvolto, Morgan ha chiesto un cospicuo risarcimento.

Nel mondo dello spettacolo, una tempesta mediatica ha scosso recentemente le acque, vedendo protagonisti Marco Castoldi, in arte Morgan, e Selvaggia Lucarelli. Tutto è cominciato a seguito di un articolo in cui la giornalista ha parlato del processo in cui Morgan è imputato per stalking e diffamazione nei confronti dell’ex compagna, Angelica Schiatti.

Morgan ha reagito annunciando azioni legali contro Lucarelli e contro il giornalista Andrea Scanzi, accusandoli di diffamazione e incitamento all’odio. Secondo le ultime indiscrezioni, sembra anche che il cantante abbia deciso di chiedere una somma cospicua a titolo di risarcimento del danno.

Morgan: la richiesta di risarcimento a Selvaggia Lucarelli

Ma qual è la cifra chiesta da Morgan? Secondo MowMag la somma pensata da Castoldi e dal suo avvocato sarebbe di circa 740.000 Euro: “Il cantante rilancia e, attraverso il suo avvocato Gianluca Vinci fa sapere di aver chiesto ai due giornalisti, anche solo per avviare la procedura di mediazione e non andare in tribunale, la cifra di 740mila euro“.

L’accusa rivolta dal cantante nei confronti di Selvaggia Lucarelli sarebbe di diffamazione a mezzo stampa. Stando a quanto riportato sul quotidiano, a settembre sarebbe stato fissato un primo incontro di mediazione tra le parti.

Morgan: i danni subiti a seguito della pubblicazione dell’articolo

La cifra è astronomica, ma secondo Morgan i danni, morali e d’immagine, subiti a seguito della pubblicazione dell’articolo giustificherebbero la richiesta.

La tempesta mediatica scatenata dalle parole di Lucarelli ha infatti portato alla risoluzione del contratto discografico con Warner Music Italy oltre che all’annullamento di alcuni ingaggi radiofonici e televisivi.

Inoltre, a seguito dello scandalo, sono stati cancellati circa 30 concerti di Morgan in programma per l’estate. A questo punto non ci resta che aspettare e vedere quali saranno gli ulteriori sviluppi della vicenda.