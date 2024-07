Orietta Berti: “Non ho visto crescere i miei figli”

In una recente intervista, Orietta Berti ha rivelato qual è il suo più grande rimpianto: non aver visto crescere i suoi figli.

Orietta Berti, intervistata da Repubblica, ha raccontato molto di sé. La cantante si è aperta sul sul presente, diviso tra il nuovo singolo “Una vespa in due” in collaborazione con Fiorello e il suo ultimo tour “La mia vita è un film“, ma anche sul suo passato, con le gioie e i rimorsi legati alla sfera privata. Scopriamo cosa ha rivelato.

Orietta Berti: il rimpianto di non aver visto crescere i figli

Il più grande rimorso di Orietta Berti è di non essersi goduta l’infanzia dei suoi due figli, Omar e Otis. “Non li ho visti crescere, non sono stata una di quelle madri che mette i figli a letto tutte le sere” – ha rivelato.

Adesso, però, Otis è diventato il suo tuttofare: “Otis mi segue come faceva mio marito Osvaldo che è stato la mia ombra fino a due o tre anni fa. Ultimamente mio marito non ha più la vista di prima, e quindi oggi tocca ad Otis: conosce l’inglese e lo spagnolo alla perfezione e anche da un punto di vista tecnologico è molto preparato, quindi la sua presenza nel mio staff, diciamo così, è fondamentale“.

Orietta Berti

La cantante è diventata nonna di due bimbe, proprio di suo figlio Otis: “Essere nonna mi piace ma è faticoso”.

Orietta Berti: “Non parteciperò a Sanremo”

In un’intervista per la Stampa, Orietta ha rivelato di non avere intenzione di partecipare al prossimo Festival di Sanremo. “No, non parteciperò.” – ha affermato la cantante.

Poi l’imbocca a lupo a Carlo Conti per il suo ruolo di direttore artistico nelle prossime edizioni del Festival: “Sono convinta che Conti saprà svolgere un buon lavoro. Ha già fatto Sanremo con successo in passato, è un grande professionista quindi non può che confermare gli stessi ascolti di Amadeus, o incrementarli“.