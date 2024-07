Tony Effe, nuovo flirt con un’ex ballerina di Amici: di chi si tratta

Tony Effe ha una nuova fiamma? Il trapper è stato avvistato in compagnia di una ex concorrente di Amici: scopriamo di chi si tratta.

Tony Effe continua a mietere successi. Il suo ultimo brano “Sesso e Samba“, è da 8 settimane consecutive in testa alle classifiche Fimi, diventando uno dei brani più ascoltati in radio, locali e nelle playlist più popolari di Spotify.

Nelle ultime ore, però, del trapper romano non si parla solo per i suoi traguardi professionali. Dopo i rumor sulle presunte relazioni con Chiara Ferragni e Giuia De Lellis, questa volta Tony Effe è stato avvistato in compagnia di Cosmary Fasanelli, ex concorrente di Amici e velina di Striscia La Notizia. Trai due c’è un flirt in corso?

Tony Effe: i gossip sul flirt con Cosmary Fasanelli

I gossip della presunta relazione tra Tony Effe e Cosmary Fassanelli sono nati a seguito di una segnalazione arrivata a Deianira Marzano. Una follower dell’esperta di gossip ha dichiarato che l’ex alunna di Amici era nel backstage di un concerto di Tony e di averli poi visti il giorno dopo insieme sulla stessa barca.

“Ciao Deia,” – esordisce il messaggio – “Cosmary Fasanelli nella stessa barca di Tony Effe (vedi post e storie pubblicate da entrambi) e in più ieri era al concerto dietro il palco“. I due staranno davvero insieme? Solo due settimane fa il trapper romano ha confermato ad una fan di essere single smentendo le voci di una storia con Giulia De Lellis.

Le voci di una relazione con Chiara Ferragni

Qualche tempo fa Tony e Chiara Ferragni sono stati avvistati a cena insieme in compagnia di alcuni amici. L’influencer ha velocemente fatto chiarezza sulle voci che la vedevano vicina al trapper, smentendo qualsiasi coinvolgimento sentimentale.

Poco dopo il radar del gossip ha captato nuovi movimenti sospetti, questa volta tra il trapper e Giulia De Lellis. Tuttavia, come spesso accade nelle storie d’amore lampo dei giornali di gossip, anche questa presunta relazione sembra già appartenere al passato.

Cosmary Fasanelli è la nuova fiamma di Tony Effe? Non ci resta che aspettare e vedere se questa voce verrà confermata o smentita.