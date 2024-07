Lutto per Slash: morta la figlia del chitarrista

Grave lutto per Slash, chitarrista dei Guns N’ Roses: è morta la figliastra Lucy-Bleu Knight. La giovane aveva solo 25 anni.

Si è spenta a Los Angeles, a soli 25 anni, Lucy-Bleu Knight figliastra di Slash, storico chitarrista dei Guns N’ Roses. A dare la notizia sono stati l’artista e Meegan Hodges, madre della ragazza, che hanno condiviso sui social un ultimo saluto alla ragazza.

Slash: morta la figliastra Lucy Bleu Knight

“Lucy-Bleu Knight (6 dicembre 1998), amata figlia di Meegan Hodges e Mark Knight, figliastra di Samantha Somers Knight e Slash, sorella di Scarlet Knight, sorellastra di London e Cash Hudson, è morta pacificamente a Los Angeles. Lucy-Bleu era un’artista di incredibile talento, una sognatrice appassionata e un’anima dolce, adorabile e affascinante” – ha scritto Slash.

Stesso identico messaggio è apparso sul profilo Instagram della mamma di Lucy Bleu. Poche ore prima il chitarrista aveva annullato 4 concerti americani del S.E.R.P.E.N.T tour “a causa di circostanze impreviste”, senza fornire ulteriori spiegazioni ai fan.

Il post sul profilo di Lucy Blue

Le cause del decesso non sono ancora state chiarite, ma, poche ore dopo l’annuncio della scomparsa, sul profilo Instagram di Lucy Blue è comparso un post che sembra essere una lettera di addio scritta e programmata per la pubblicazione prima della morte.

Slash Saul Hudson

“Se ti ho fatto sentire escluso, manipolato/controllato,” – si legge nel post – ” se ti ho detto di lasciare il tuo lavoro quotidiano con la comodità di essere sostenuta finanziariamente dai miei genitori, o se ho rinnegato problemi reali con una positività tossica, mi dispiace, ti chiedo scusa”.

“Innumerevoli opportunità e connessioni mancate a causa di un ego disgustosamente grande, di un cuore insicuro e della paura di essere vulnerabili. Possa la mia anima imparare ad evolversi dal mio mediocre compito di essere stata Lucy-Bleu. Pace“.