Kekko dei Modà si ferma: “Mi hanno diagnosticato la depressione”

Kekko Sivestre, cantante dei Modà, ha deciso di prendersi una pausa dalla musica: il motivo è la depressione di cui soffre.

Kekko Silvestre, frontman e anima dei Modà, ha condiviso sui social un messaggio che ha colto di sorpresa i fan. Il cantante ha rivelato di aver deciso di prendersi un periodo di pausa dalla sua carriera musicale nonostante sembrasse certo che quest’anno sarebbe uscito un nuovo disco del gruppo. Il motivo sembra essere la depressione di cui Silvestre soffre da tempo.

Kekko Sivestre: il post su Instagram

“Ciao a tutti romantici” – esordisce il cantante in un post condiviso sul profilo Instagram dei Modà – “manco da un po’ e vi chiedo scusa. Vi scrivo oggi a 10 anni dal nostro primo San Siro, un sogno che ci avete aiutato a realizzare e per cui vi saremo grati tutta la vita”.

“Qualche mese fa vi avevo comunicato la fine dei lavori del nostro prossimo disco e l’inizio di quella che sarebbe potuta essere l’uscita e l’inizio del nuovo percorso live. Con voi sono sempre stato sincero e voglio continuare ad esserlo“.

Silvestre ha poi rivelato la sua decisione di fermarsi per un po’: “Credo di avere bisogno ancora del tempo necessario per capire se in futuro potrò riprendere la mia attività discografica e di frontman, ma fino a quel momento non mi sento di poter promettere nulla”.

“Mi scuso con tutti voi, e con i Modà (con cui siamo più uniti che mai). Ad oggi non posso fare altro che accettare questo momento e ascoltarmi…sicuro che mi possiate capire … Vi amo” – conclude il cantante.

Kekko Silvestre: il motivo della depressione

Nel post, Kekko Silvestre è stato molto vago sui motivi che lo hanno indotto a prendere a questa decisione, ma sembra probabile che la causa dello stop sia la depressione di cui soffre da tempo.

Kekko Silvestre

In un’intervista del 2021, infatti, il cantante aveva raccontato: “Un giorno mi sono svegliato e non riuscivo a piegare le gambe, pensavo fosse un’influenza ma dopo dieci giorni a letto ho temuto che potesse essere una malattia degenerativa. Mi ha visitato un neurologo e mi ha diagnosticato la depressione“. Il cantante non era neppure riuscito ad assistere alla comunione della figlia.