Loredana Bertè sbotta sui social: “Faccio come mi pare”

Loredana Bertè ha sbottato sui social contro un utente che l’ha criticata per il suo modo di vestire: ecco cosa ha detto.

In un’epoca dove la libertà individuale e l’espressione di sé attraverso il vestiario sono argomenti caldi e spesso dibattuti, diverse personalità de mondo dello spettacolo hanno iniziato a prendere posizione con forza e carattere.

Tra queste anche Loredana Bertè, artista nota per il suo spirito indomabile e trasgressivo, che ha recentemente risposto a un commento critico su Instagram riguardante le sue scelte di abbigliamento.

Loredana Bertè: il commento su Instagram

La critica nei confronti della cantante è stata fatta da un utente anonimo, identificato solo da un punto interrogativo, che ha espresso disappunto per le scelte di abbigliamento della cantante. “Dio Loredana non cominciare anche tu a uscire con le mutande, adesso” – ha scritto.

Loredana, infastidita da queste parole, ha scelto di rispondere tramite un video messaggio pubblicato nelle sue storie Instagram. “Caro punto interrogativo, visto che manco ti firmi, io in minigonna ci sono nata.” – ha esordito la cantante.

Poi ha proseguito: “Ricordi gli anni 60? Forse non c’eri, io sì. Comunque mi vesto come caz*o mi pare. A qualunque età, ragazze, donne vestitevi come volete, come vi sentite meglio con voi stesse e con gli altri. Io sono per la libertà totale, quindi sono libera di vestirmi e di fare quello che cavolo voglio“.

Loredana Bertè: un appello alla libertà di essere se stessi

Loredana Bertè conclude il suo intervento in maniera emblematica con un appello alla libertà, all’autostima e al coraggio di essere se stessi, nonostante le critiche e i pregiudizi: “Ricordatevelo bene anche voi, fate come me: a sessanta anni, ma anche a settanta avete delle belle gambe? Mettete la minigonna più corta che avete, come me, ciao smack“.

Loredana Bertè

“Aggiungo, anche se non avete delle belle gambe mettete pure la minigonna, chi se ne frega e a te, incognito, questo, ciao” – è stata la battuta finale di Loredana. Il videomessaggio è diventato subito virale online ricevendo moltissimi messaggi di apprezzamento per le parole della cantante.