Pare che la regina del Natale sia di nuovo single: sembrano confermate le voci secondo le quali sarebbe finita, dopo 7 anni, la sua storia con il ballerino Bryan Tanaka.

A dare la notizia è stato PageSix: ormai da settimane correvano voci di una sempre più probabile crisi tra Mariah Carey e Bryan Tanaka. Lei era anche stata fotografata mentre faceva shopping tutta sola ad Aspen, Colorado.

Le motivazioni della rottura

Una fonte anonima avrebbe confermato a PageSix la separazione tra i due spiegando anche le motivazioni: Tanaka vorrebbe una famiglia, con tanto di figli, ma la differenza d’età fra i due costituirebbe un ostacolo insormontabile. La Carey infatti ha 54 anni, contro i 40 del ballerino.

Gli indizi di una rottura erano diversi da tempo: l’ultima uscita pubblica della coppia risale addirittura a marzo, durante il compleanno della cantante, e Tanaka ha disertato anche tutti i concerti del recente tour di Mariah dal titolo “Merry Christmas One And All!“, che si è concluso in grande stile al Madison Square Garden di New York, in un esibizione insieme ad Ariana Grande e Jennifer Hudson.

Mariah e la visita alla Casa Bianca

Pare quindi che quest’anno le gioie natalizie per Mariah debbano restare confinate al mondo lavorativo: pochi giorni fa ha fatto visita alla Casa Bianca, dove ha incontrato il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Insieme a Carey c’erano i figli, una coppia di gemelli di dodici anni, Moroccan e Monroe.

Nei video dell’incontro si vede la star con indosso uno scintillante completo nero di pailettes: miniabito e una giacca abbinata per dare un tocco natalizio, Mariah si è fatta fotografare, decisamente sorridente, mentre stringe la mano non solo al Presidente, ma anche a Kamala Harris e al marito Doug Emhoff. Come sottofondo, immancabili le note di “All I want for Christmas”. Dietro di lei si intravedono i suoi ragazzi, vestiti anche loro in modo impeccabile.

