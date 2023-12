Laura Pausini sceglie di mostrarsi senza veli sui social e sotto al post arriva un commento di affetto sincero: ecco cosa ha risposto la cantante.

Alla soglia dei 50 anni Laura Pausini ha deciso di mostrare sui social tutta la sua bellezza postando su Instagram una foto in un momento di relax nella vasca da bagno. “Dopo 4 concerti nella meravigliosa Roma ora mi rilasso felice per tutto l’amore che ho ricevuto! Ci vediamo a Mantova martedì e mercoledì” dice la didascalia. Lo scatto ha immediatamente fatto il giro del web attirando tanta ammirazione.

Il commento alla foto di Laura Pausini

Sotto alla foto che ritrae Laura a mollo nell’acqua, arriva a sorpresa un commento che non è proprio passato inosservato. Un utente scrive: “Anche se sei la causa di tanti miei tormenti (sei la cantante preferita di una ragazza che mi piaceva, regalato anche un tuo cd, ma niente) sei adorabile“.

La risposta della cantante non si è fatta attendere. Commossa da tanto sincero affetto Laura ha scritto: “Il prossimo concerto ti voglio in prima fila con la tua nuova ragazza! So che sarà così”. Con questo botta e risposta Laura ha dimostrato ancora una volta tutta la sua dolcezza e la sua gratitudine nei confronti dei suoi fan. Sicuramente Pausini è uno dei personaggi più amati della scena musicale italiana, sia per la sua bellezza ed eleganza sia per quel talento che, ormai da tantissimi anni, riesce sempre a incantare e stupire i suoi fan.

Laura Pausini e le fan durante il concerto

Ci sono tanti altri esempi dell’affetto dimostrato da Laura Pausini verso i suoi fan. L’altra sera, ad esempio, durante un suo concerto, la cantante ha invitato a salire sul palco due ragazze che si erano appena sposate. Le novelle spose sono salite, fresche di ‘sì’, visibilmente emozionate e il loro idolo gli ha dedicato una canzone. “Siete venute qui invece di andare a ciulare?” ha scherzato la cantante. “Ora vi canterò una canzone, poi andate a riportare in alto la situazione” ha poi aggiunto.

