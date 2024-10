Malgioglio, continua la lite con Simona Ventura: ecco i motivi

Continua la discussione tra Malgioglio e Simona Ventura: svelato il motivo del mancato invito al matrimonio.

A Cristiano Malgioglio non è proprio andato giù di non essere stato invitato alle nozze di Simona Ventura con Giovanni Terzi. La discussione è iniziata durante la puntata di apertura della nuova stagione di Che tempo che fa, il 6 ottobre, con il cantante che si è detto molto offeso con la conduttrice.

I due adesso si incontrano ogni domenica sera da Fabio Fazio per il “Tavolo” di Che tempo che fa e ieri Malgioglio è tornato a parlare del mancato invito al matrimonio.

Cristiano Malgioglio: la discussione con Simona Ventura

Durante il programma Malgioglio ha commentato: “Beh Simona non mi ha invitato, ma non capisco… Ci sono rimasto molto male“. Accanto a lui Max Giusti che stava facendo l’imitazione del cantante ha detto, facendo l’imitazione di Cristiano: “Lo so io il motivo: non si invitano gli ex ai matrimoni“.

“Ma scusa non siamo mai stati insieme” – ha prontamente replicato Simona Ventura. “No, io e te no” – ha poi aggiunto Giusti. “Con suo cugino sì però” – ha concluso tra le risate Malgioglio. Sembra proprio che il cantante ancora non abbia perdonato alla conduttrice il mancato invito.

“Non mi ha inviato perché non si invitano gli ex ai matrimoni!”

“Non siamo mai stati insieme!”

“No, io e te no…”

“Noi abbiamo fatto solo due date…”

“Poi fate i palazzetti, giusto?”



Questo tavolo 😭✈️ #CTCF pic.twitter.com/t2mxmkfOZx — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 20, 2024

Una lite nata davanti alle telecamere

Due settimane prima dell’ultimo siparietto, Cristiano Malgioglio aveva già sollevato la questione del mancato invito al matrimonio della Ventura, esprimendo il suo disappunto in diretta televisiva.

In quella occasione, sembrava essere davvero afflitto dalla sua mancata inclusione tra gli ospiti delle nozze, che avevano visto la partecipazione di ben 800 persone suddivise in due eventi distinti. Ventura, colta di sorpresa, aveva tentato di giustificarsi attribuendo la responsabilità della scelta allo staff incaricato dell’organizzazione dell’evento.

Nonostante gli scambi tra Malgioglio e Ventura sembrino perlopiù scherzosi rimane il dubbio che questo episodio possa aver minato l’amicizia e la stima tra i due personaggi.