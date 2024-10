Asia Argento ha rotto il silenzio sulle accuse di stalking rivolte a Morgan dalla sua ex compagna Angelica Schiatti.

Negli ultimi mesi si è parlato moltissimo delle accuse di stalking rivolte a Morgan da parte della sua ex fidanzata Angelica Schiatti. La vicenda giudiziaria va avanti dal 2020, ma è stata recentemente portata a conoscenza del pubblico tramite un articolo di Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano.

Durante l’ultima puntata di Verissimo, Asia Argento ha per la prima volta parlato delle gravi accuse rivolte nei confronti del suo ex compagno.

Asia Argento: le sue parole sul caso di stalking

“Su stalking non ne so nulla, perché non ho assistito, ma mi ricordo che lui era ossessionato da questa ragazza” – rivela Asia Argento durante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo.

Poi l’attrice prosegue: “Nei messaggi mi parlava di lei e, se ha commesso lo stalking, in Italia è reato e dovrà pagare. Mi auguro torni a essere Marco e non Morgan. È come se in questi anni la televisione, che gli ha permesso di galleggiare e di non toccare il fondo, non gli ha fatto un favore“.

Asia Argento e Anna Lou Castoldi

“Ha gravi problemi di dipendenza” – spiega – “e avrebbe bisogno di toccare il fondo. Io ho toccato il fondo e lo considero un regalo, perché poi ho dovuto rialzarmi e prendere ciò che restava di me, per trasformarlo, per curarmi”.

Morgan, un padre assente

Asia e Morgan hanno avuto insieme una figlia, Anna Lou Castoldi, che oggi ha 23 anni. L’attrice descrive il cantautore come un padre assente: “Quando mia figlia era piccola, lui non c’era, con la scusa che ci eravamo lasciati, non la vedeva mai. Ma non era una scusa valida. È mancato a molti appuntamenti: il primo fidanzato, la recita, un incidente al polso. Ho giustificato per decenni la sua assenza e non mi va più di fare questo gioco“-