Eros Ramazzotti vola in America da Ultimo: “Zio Eros”

Eros Ramazzotti è andato in America a trovare Ultimo e Jacqueline: la coppia è lì in attesa della nascita del loro primo figlio.

Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, e la sua compagna Jacqueline Luna Di Giacomo si trovano a New York in attesa che nasca E., il loro primo figlio. Eros Ramazzotti, amico del cantautore romano, ha deciso di fare un’affettuosa visita alla coppia.

Eros Ramazzotti: la visita in America

In questi giorni Ultimo e Jacqueline hanno avuto un ospite speciale che li è andati a trovare in America, Eros Ramazzotti. La visita dell’icona della musica leggera italiana, appena rientrato da Cancun, è stata un vero e proprio tributo all’amicizia e alla musica.

I due artisti hanno trascorso dei momenti di relax cantando insieme sotto al sole autunnale nel parco della villa in cui vive Ultimo. Uno dei pezzi preferiti di Niccolò è “Un’emozione per sempre“ e i due l’hanno eseguito insieme, Eros alla voce e lui alla chitarra.

“Momenti che restano così, impressi nella mente. Con lo zio Eros“ – ha scritto Ultimo nel video pubblicato su Instagram che immortala il simpatico siparietto. Nel post c’è anche una foto in compagnia di Jacqueline che mostra orgogliosa il suo splendido pancione.

Ultimo: il trasferimento a New York con Jacqueline

Ultimo e Jacqueline hanno scelto gli Stati Uniti come palcoscenico per il prossimo capitolo della loro vita. Lontani dalla frenesia romana, la coppia si è inizialmente immersa nell’anonimato di una vasta metropoli come New York.

Poi si sono trasferiti in una villa lussuosa ed immersa nel verde, dove poter vivere i mesi precedenti alla nascita del bambino lontani dagli occhi indiscreti dei media e dall’invadenza dei fan. La loro decisione di attraversare l’oceano non è solo una fuga, ma una ricerca di serenità, importantissima in questi mesi delicati.