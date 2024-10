Liam Payne: il messaggio d’addio dei One Direction

24 ore dopo la morte di Liam Payne, ex membro degli One Direction, gli altri membri della band lo hanno salutato con un messaggio sui social.

A più di 24 ore di distanza dalla morte di Liam Payne, Harry Styles e gli altri ex membri degli One Direction hanno pubblicato sui loro canali social messaggi di cordoglio per salutare il loro compagna per l’ultima volta. Le paroleriflettono un profondo senso di perdita e un doloroso processo di lutto.

Liam Payne: l’addio di Harry Styles

A poche ore dalla tragica notizia, i membri di One Direction hanno espresso il loro dolore e il loro affetto attraverso messaggi personali e un comunicato congiunto. Harry Styles ha anche voluto rivolgere alcune parole alla famiglia del giovane artista scomparso.

“Sono distrutto dal dolore per la morte di Liam. La sua più grande gioia era rendere felici le persone ed è stato un onore stargli vicino mentre lo faceva. Liam ha vissuto in modo libero, con il cuore in mano. aveva un’energia per la vita che era contagiosa.” – si legge nel post pubblicato da Styles su Instagram.

“Era amichevole, amorevole e sapeva come starti vicino“. – prosegue- “Gli anni spesi insieme rimarranno per sempre i più dolci della mia vita. Mi mancherai, mio caro amico. Il mio cuore è vicino a Karen, Geoff, Nicola e Ruth, suo figlio Bear e tutte quelle persone in giro per il mondo che lo conoscevano e lo hanno amato, come ho fatto io“.

Il comunicato congiunto dei One Direction

Anche i One Direction, tramite il loro profilo ufficiale, hanno voluto rendere omaggio al loro compagno scomparso con un comunicato congiunto: “Coi tempi giusti e quando ognuno sarà in grado di farlo, ci saranno molte cose da dire. Ma per il momento ci prendiamo un momento per elaborare il lutto per la perdita di un fratello, che amavamo molto. I ricordi che condividiamo saranno un tesoro per sempre. Per ora, i nostri pensieri vanno ai suoi familiari e amici e ai fan che lo hanno amato. Ci mancherà tantissimo. Ti vogliamo bene Liam“.