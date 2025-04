Mahmood ha annunciato che si prenderà una pausa. Dopo il successo degli ultimi anni, il cantante ha deciso di fermarsi: “Ho vissuto poco”.

Mahmood, probabilmente, è uno dei cantanti di maggior successo degli ultimi tempi. Dalla vittoria di Sanremo con “Soldi”, a collaborazioni ben riuscite con altri celebri cantanti, l’artista ha raggiunto in poco tempo molteplici traguardi. Oggi però, dopo “Sottomarini“, il suo ultimo successo, sente il bisogno di fermarsi. In un’intervista per Adnkronos ha spiegato il perché.

Mahmood annuncia di volersi prendere una pausa

Ebbene sì, la pausa di Mahmood è imminente: dopo la tappa del tour prevista per il 25 maggio a Milano, il cantante si prenderà un momento di riposo. L’artista milanese ha infatti ammesso di averne bisogno: “Sono passati due anni e mezzo dall’ultima volta. Voglio chiudermi in studio e capire a che punto sono, riprendere il filo di un discorso interrotto … È come un salto nel buio“, spiega Mahmood.

“In questi due anni ho lavorato tanto, ma ho vissuto poco. Ora voglio fare esperienze, conoscere persone, vedere posti nuovi e poi raccontarli. È quello che amo fare di più“, ha aggiunto. Dunque, si tratta di una pausa fondamentale per la crescita artistica e personale del cantante, che lo porterà a lavorare in futuro a nuovi progetti musicali. Mahmood, Festival di Sanremo 2024

“Lo stadio non è nei miei programmi”: la rivelazione di Mahmood

Mahmood ha anche risposto a una domanda relativa la possibilità di fare qualche concerto negli stadi. A tal proposito, il cantante ha ammesso di non sentirsi ancora pronto: “Per me era già presto fare i palazzetti. Ho bisogno di tempo per capire e spaziare tutto ciò che voglio portare sul palco. Per me è stato già tanto difficile lasciare andare la dimensione club, dove in 4 anni mi sono evoluto e ho imparato a gestirmi“.