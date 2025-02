Qual è il significato di Sottomarini di Mahmood? La canzone è stata presentata dal cantante sul palco di Sanremo 2025.

Durante l’ultima serata del Festival di Sanremo 2025, Mahmood ha sorpreso il pubblico presentando un brano inedito intitolato “Sottomarini“. Questa canzone, che anticipa il lancio del suo nuovo album, si immerge nel profondo delle emozioni umane e parla della ricerca di un contatto autentico che superi le apparenze. Scopriamo qual è il suo signficato!

“Sottomarini” di Mahmood: il significato della canzone

Disponibile in radio e sulle piattaforme digitali a partire dal 21 febbraio 2025, il nuovo singolo di Mahmood è un viaggio introspettivo che tocca temi profondi e personali. Come lascia intendere lo stesso titolo, “Sottomarini” vuole essere un invito ad andare in profondità nelle relazioni umane senza fermarsi all’apparenza.

Mahmood, Festival di Sanremo 2024

Il brano parla di differenze generazionali: “Ora vedo i bimbi, han l’iPhone, mentre fanno le pose

Come fa ad andare in profondità chi non ha avuto coinquilini? Servirebbero sottomarini“. Con una critica velata alla superficialità e al materialismo, (Più semplicità che Chanel), Mahmood rivendica la necessità di relazioni più sincere e di una connessione autentica con gli altri.

La canzone affronta poi il tema dei giudizi non richiesti, una problematica resa sempre più attuale dai social network. Per il cantante l’unica soluzione a tale problema è l’amore e anche la ricerca di una conoscenza più profonda degli altri e della realtà in cui vivono.

Il testo della canzone

Non ho mai scelto troppe cose nella vita da fare

Forse sono sempre stato solo e solo particolare.

Mi ricordo da bambino scene pericolose

Ora vedo i bimbi, han l’iPhone, mentre fanno le pose

Come fa ad andare in profondità chi non ha avuto coinquilini?

