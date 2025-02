Lucio Corsi, annunciati due concerti a Roma e Milano: tutti i dettagli

Dopo il successo a Sanremo 2025, Lucio Corsi ha annunciato due importanti concerti a Roma e Miano in programma per quest’estate.

Lucio Corsi è stato uno dei protagonisti indiscussi e uno degli artisti più amati di Sanremo 2025. Dopo essersi aggiudicato il secondo posto alla kermesse con “Volevo essere un duro“, il cantante ha annunciato un tour nei club che è andato sold out nel giro di pochissimo. Oggi, a sorpresa, Corsi ha annunciato due nuovi appuntamenti a Roma e Milano: scopriamo tutti i dettagli!

Lucio Corsi: due nuovi concerti a Roma e Milano

I due concerti appena annunciati da Lucio Corsi si terranno rispettivamente all’Ippodromo delle Capannelle a Roma per Rock In Roma il 21 giugno 2025 e all’Ippodromo Snai San Siro a Milano per il Milano Summer Festival il 7 settembre 2025. Questi live rappresentano un significativo salto di qualità rispetto al club tour e offrono ad un numero maggiore di fan la possibilità di assistere alle sue esibizioni.

Per coloro che desiderano partecipare a queste esibizioni, i biglietti sono già in vendita con prezzi che variano dai 29 euro per i posti unici ai 39 euro per il Pit, acquistabili tramite Ticketone e il sito di Magellano Concerti. Questi eventi aggiunti arricchiscono il già attesissimo Club Tour 2025 di Corsi, che partirà ad aprile e le cui date sono già tutte sold out.

Il successo a Sanremo e oltre

Il riconoscimento a Sanremo con l’assegnazione del Premio Mia Martini da parte della sala stampa e il secondo posto ottenuto sono soltanto la punta dell’iceberg del successo di Corsi. La sua canzone “Volevo essere un duro” ha toccato il cuore degli ascoltatori, parlando con autenticità delle fragilità umane.

Lucio Corsi PH credits: Simone Biavati

Quest’interpretazione sincera e profonda della realtà ha portato Corsi non solo nelle classifiche italiane ma anche in quelle internazionali, accumulando oltre 3 milioni di ascolti mensili su Spotify. Un traguardo che conferma la sua capacità di parlare un linguaggio universale.