Sanremo 2026, le possibili date

Incertezza sulla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Tra indiscrezioni e dubbi c’è chi parla di un possibile cambio di data.

Il Festival di Sanremo si è concluso da poco e come di consueto già si comincia a parlare della prossima edizione. Sembrerebbe essere tutto nella norma, ma su Sanremo 2026 per il momento ci sono più dubbi che certezze, a partire dalla data. Sì, perché è probabile che il Festival più discusso d’Italia non verrà mandato in onda a Febbraio.

Sanremo 2026 – Olimpiadi: lo scontro

La causa di tanta incertezza? Lo svolgimento delle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026, un evento di grande importanza per il Paese che occuperà quasi la totalità della programmazione dei canali Rai. Le Olimpiadi, infatti, avranno luogo dal 6 al 22 febbraio 2026, occupando così il periodo di solito dedicato al Festival.

Per poter evitare un danno alla kermesse i vertici Rai stanno ipotizzando di spostare la messa in onda di Sanremo 2026 alla fine del mese, probabilmente dal 24 al 28 febbraio. Tuttavia non sarebbe una scelta saggia dal momento che in quei giorni avranno luogo le partite di Coppa Italia in onda su Mediaset.

Per fortuna non mancano le alternative, come anticipare l’evento a fine gennaio, piuttosto che spostarlo a marzo. In questo caso, tuttavia, emergerebbe un ulteriore problema: i Giochi Paraolimpici, in onda dal 6 al 15 marzo 2026.

Carlo Conti direttore artistico al Festival di Sanremo 2025 – www.notiziemusica.it

Carlo Conti? Sì ma solo se il Festival rimane in Rai

Quella della data non è l’unica questione da risolvere: rimane aperto il dubbio sulla rete che trasmetterà la futura edizione del Festival. A fine 2024 il TAR della Liguria ha emanato una sentenza che stabilisce che dal prossimo anno l’organizzazione dell’evento verrà affidata tramite un bando al quale potranno prendere parte le altre reti generaliste.

Se la rete dovesse cambiare, non sarà certa neanche la presenza di Carlo Conti, legato al servizio pubblico da un contratto biennale. Ecco allora che potranno essere chiamati alla conduzione altri volti della televisione, come Amadeus e Gerry Scotti. L’unica certezza? Il Teatro Ariston come cornice dell’evento.