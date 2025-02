MI AMI Festival 2025: svelati i primi 25 artisti della nuova edizione

Sono stati annunciati i primi 25 artisti che parteciperanno al MI AMI Festival 2025: scopriamo di chi si tratta!

L’attesa è quasi terminata per gli appassionati della musica live: il MI AMI Festival, giunto alla sua 19esima edizione, si appresta a inaugurare in grande stile la stagione dei festival musicali estivi il 23 e 24 maggio 2025. Situato all’Idroscalo di Milano in una location rinnovata nella Riviera Ovest, tra le tribune e Porta Maggiore, l’evento promette esperienze uniche e indimenticabili per gli amanti della musica dal vivo.

Sono stati rivelati i primi 25 artisti che prenderanno parte alla manifestazione: ecco di chi si tratta.

MI AMI Festival: un evento in crescita

Organizzato dall’agenzia creativa Better Days, il MI AMI è noto per la sua offerta musicale che va dai grandi nomi del panorama nazionale e internazionale ai talenti emergenti che si stanno facendo spazio nella musica, assicurando così una varietà che soddisfa i gusti di un pubblico sempre più esigente e curioso.

Nelle ultime ore sono stati rivelati i primi 25 nomi degli artisti che prenderanno parte alla manifestazione. Tra loro una cantante che ha partecipato a Sanremo 2025 e altri volti di spicco della scena italiana.

Iì primi 25 artisti che parteciperanno al MI AMI Festival 2025

Di seguito vi presentiamo i nomi dei primi 25 artisti che prenderanno parte al MI AMI Festival 2025, divisi tra il 23 e il 24 maggio.

Venerdì 23 maggio:

Centomilacarie

Ele A

Ele A Fast Animals and Slow Kids

Fenoaltea

Fuckyourclique

Fuera

Lorenzza

Marte

Noyz Narcos

Psicologi

Tony 2Milli x Canova (live band)

Turbopaolo (tranqui, non canto, forse)

Sabato 24 maggio: