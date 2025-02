Super Giorgia: dopo Sanremo 2025 la cantante ha raggiunto un nuovo importantissimo successo per la sua carriera. Ecco di cosa si tratta.

Giorgia sta vivendo un dopo Sanremo costellato di grandi emozioni e importanti traguardi. La cantante non sarà riuscita a vincere la kermesse a causa della sesta posizione in classifica, ma nonostante ciò sta collezionando un successo dietro l’altro. E le soddisfazioni vanno ben oltre i confini nazionali: scopriamo cos’è successo.

Giorgia conquista la classifica Billboard mondiale

Quello che il Festival di Sanremo ha insegnato nel corso degli anni è che non bisogna necessariamente vincere per avere successo. Lo sa bene Giorgia, che nonostante la sconfitta e le critiche sulla sua voce, sta vivendo giorni d’oro.

La canzone “La cura per me” risulta avere 8 milioni di stream su Spotify e 5,7 milioni di visualizzazioni su YouTube, risultando essere il secondo video più riprodotto dopo “Balorda nostalgia” di Olly. Eppure il successo di Giorgia ha raggiunto un livello davvero sorprendente.

La cantante, infatti, ha conquistato un posto nelle classifiche Billboard Global 200 e Billboard Global Excl. US La prima indica le canzoni più vendute in più di 200 Paesi in tutto il mondo, mentre la seconda si riferisce alle canzoni più vendute al mondo escludendo gli Stati Uniti.

La posizione di Giorgia nella classifica Billboard

La posizione di Giorgia con la canzone “La cura per me” varia in base alla classifica Billboard scelta. Infatti, se si considera Billboard Global 200, la cantante ha conquistato la 193esima posizione: Giorgia è quindi l’unica donna a posizionarsi in alto tra coloro che hanno partecipato alla kermesse.

Invece, soffermandoci su Billboard Global Excl. US, la cantante ha raggiunto l’85esimo posto.

Nono solo Giorgia: tutti i cantanti di Sanremo 2025 nella classifica Billboard

Giorgia non è l’unica partecipante del Festival ad aver raggiunto questo risultato: sono ben 6 le canzoni ad aver conquistato la tanto desiderata classifica. Accanto all’artista troviamo altri nomi noti: ecco quali.

Sicuramente non manca Olly, vincitore di Sanremo 2025, con “Balorda nostalgia“, Fedez con “Battito“, Achille Lauro con “Incoscienti giovani“, Lucio Corsi con “Volevo essere un duro” e infine i Coma Cose con “Cuoricini“.

Complice del successo, l’incredibile portata della riproduzione della playlist del Festival. Infatti, come riportato da All Music Italia, si tratta di quella più ascoltata al mondo nel momento in cui sono usciti i brani.

Sicuramente Giorgia può essere fiera del risultato raggiunto: non avrà vinto il Sanremo, ma con la sua musica ha conquistato milioni di persone.