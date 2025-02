Dopo l’esperienza come super ospite a Sanremo 2025, Damiano David ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo, “Next Summer”.

Damiano David è sempre più avviato alla carriera da solista. Dopo il successo riscosso sul palco dell’Ariston durante Sanremo 2025, il frontman dei Maneskin ha annunciato ai fan di essere pronto a pubblicare un nuovo singolo intitolato “Next Summer“. Scopriamo tutti i dettagli di questa novità discografica!

Damiano David: in arrivo “Next Summer”

Il cantante ha annunciato l’uscita del brano tramite il suo profilo Instagram: “Next Summer” sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal prossimo venerdì 28 febbraio. Non si tratta della prima esperienza da solista per il carismatico frontman dei Maneskin.

Damiano David

Prima di “Next Summer”, l’artista aveva già dato prova del suo talento pubblicando due singoli senza i cuoi compagni di band: “Born with a broken heart” e “Silverlines”. Inoltre nel 2025 Damiano David pubblicherà il suo primo album da solista e sarà impegnato in un tour mondiale che prevede moltissime tappe in Europa, Australia, Nord America, Sud America e Asia.

“Next summer”: il significato della canzone

Il singolo “Next Summer” nasconde dietro le sue melodie una storia ben più complessa di un semplice racconto di amore estivo non corrisposto. Damiano David, attraverso la sua musica, vuole invitarci a riflettere su temi universali: “A volte possiamo essere prigionieri di noi stessi, delle nostre paure, delle nostre insicurezze, della nostra incapacità di cambiare” – ha spiegato il cantante.

L’artista vuole stimolare nei suoi ascoltatori una consapevolezza più profonda, uscendo dagli schemi del racconto amoroso per toccare corde più intime e personali. Con il supporto dei suoi fan e la curiosità di nuovi ascoltatori, il percorso solista di Damiano David è destinato a rivelare nuove sfaccettature di un cantante che in passato ha già dimostrato di avere molto da dire.