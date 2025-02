I biglietti per il concerto di Fedez del 19 settembre 2025 sono andati immediatamente sold out: il rapper ha annunciato una nuova data.

Pochi giorni fa Fedez ha annunciato il suo ritorno live con un concerto il programma per il 19 settembre 2025 all’Unipol Arena di Assago, Milano. I biglietti per questo attesissimo evento sono andati sold out nel giro di pochissimi minuti: il rapper, per ringraziare i fan dell’affetto, ha deciso di raddoppiare fissando immediatamente una nuova data.

Fedez: seconda data all’Unipol Forum di Assago

Dopo 6 anni lontano dai concerti live, il ritorno di Fedez rappresenta non solo un momento significativo per l’artista ma anche per i suoi sostenitori. “È dal lontano 2019 che non faccio un mio concerto. Ho vissuto la musica, l’ho scritta, l’ho respirata, ma lontano dal palco. Non avevo programmato di tornarci presto. Poi, qualcosa ha cambiato il passo. Non è stata una decisione, è stato un richiamo.” – ha scritto il rapper su Instagram.

Fedez in ginocchio durante il Festival di Sanremo 2025 – www.notiziemusica.it

La sua decisione di tornare ad esibirsi dal vivo è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico che nel giro di pochissimi minuti dall’inizio della vendita ha mandato sold out la data del 19 settembre 2025. Il rapper ha prontamente fissato un nuovo concerto che si terrà, sempre all’Unipol Forum, il 20 settembre 2025.

“Grazie mille ragazzi, incredibile, sold out la prima data del Forum con il palco al centro, quindi palco in mezzo a 360°, sarà una roba pazzesca, abbiamo aperto una seconda data, che figata” – ha detto Federico in una nota vocale condivisa con i fan. Il rapper ha poi pubblicato la notizia con un post su Instagram.

Dove acquistare i biglietti per la nuova data

Per quanto riguarda la procedura d’acquisto per questa attesissima performance, Fedez ha condiviso i dettagli attraverso il suo profilo Instagram, indicando le modalità e i tempi per assicurarsi i biglietti del secondo show. I biglietti possono essere acquistati a partire dalle ore 14.00 di oggi, mercoledì 19 febbraio.