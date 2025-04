Laura Pausini ha svelato quale è stato il suo segreto per aver perso tanti chili nell’ultimo anno: “Ci vogliono volontà e sacrificio”.

Qualche giorno fa, Laura Pausini ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune fotografie che la ritraggono in riva al mare. L’obiettivo della cantante era di fare gli auguri di buona Pasqua ai suoi fan e proprio questi ultimi hanno notato la sua stupenda forma fisica.

Tra i vari commenti, è saltato all’occhio di tutti quello di un’utente che le ha chiesto come avesse fatto a perdere in così poco tempo 20 chili. La risposta di Laura è arrivata poco dopo con un lungo commento in cui ha spiegato nel dettaglio il rigido regime alimentare che ha seguito nell’ultimo anno.

“Non ho mai sgarrato”: il segreto della dieta di Laura Pausini

Nel commento della cantante sono spiegati tutti i sacrifici che ha dovuto fare: “Ho mangiato da sola per 5 mesi, pesando tutto e non sgarrando mai. Ho iniziato a fare ginnastica 3 volte a settimana per un anno intero e ho fatto un tour che mi portava 3 ore ogni sera sul palco dove non mi risparmiavo fisicamente. Andavo una volta al mese a pesarmi per cercare di capire se ciò che stavo facendo funzionava“.

Laura Pausini ha anche ammesso di non essere mai ricorsa a punture dimagranti, nonostante sia considerata da molti la strada più semplice e veloce per perdere peso: “Prima di mettere nel corpo qualcosa, io preferisco conoscere le possibili controindicazioni“, ha aggiunto.

Laura Pausini

La risposta dei fan

La cantante ha poi concluso il discorso aggiungendo che per ottenere risultati ci vogliano sempre volontà e sacrificio. Si tratta quindi di un processo lento, che può portare non solo benefici sulla forma fisica, ma anche sulla pelle e sull’umore.