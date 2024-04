In un’intervista televisiva, Loredana Lecciso ha rivelato di aver rinunciato a partecipare al reality show L’isola dei famosi per Al Bano.

Loredana Lecciso è stata ospite del programma Storie di donne al bivio condotto da Monica Setta. Nel corso della puntata, che andrà in onda sabato 13 aprile alle 13 su Rai 2, Loredana ha rivelato di aver rinunciato a partecipare al reality show L’isola dei famosi. Il motivo? Vuole rimanere vicina al suo compagno Al Bano e ai suoi figli.

Cosa ha detto Loredana Lecciso

Durante l’intervista, Loredana ha motivato così questa sua scelta: “Sarebbe stato forse il momento ideale, ma preferisco stare vicina a mia figlia Jasmine che sta preparando a Milano il nuovo disco. A Milano vive anche mio figlio Albano junior e stare in famiglia per me in questa fase è molto importante“.

A proposito della sua relazione con Al Bano, Loredana fa una scottante rivelazione: le ha chiesto di sposarlo, ma lei ha detto di no. “Per Al Bano ho rinunciato a L’Isola dei famosi. Mi ha chiesto di sposarlo.” – racconta – “Ci abbiamo pensato ma ognuno di noi si sente già sposato mentalmente all’altro ed è bello così”.

“Ho un anello che è ovviamente un pegno d’amore da una vita”. – spiega Loredana raccontando anche un piccolo aneddoto – “Quando io partivo per lavoro i bimbi, allora piccoli, Jas e Bido, mi dicevano ‘ti nascondiamo l’anello se non torni subito a casa“

Le rinunce fatte per Al Bano

Al Bano Carrisi

Ma L’isola dei famosi non è l’unica cosa a cui Loredana ha detto di no per amore della sua famiglia: “Per Al Bano ho fatto vari passi indietro, ma non me ne sono mai pentita perché ho tre meravigliosi figli e sono una donna risolta e in equilibrio con me stessa“. Poi rivela: “Forse tornare in tv con un piccolo progetto tutto mio, un sogno che spero, prima o poi, di realizzare”.

