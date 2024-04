Bloccato nel traffico dei colli bolognesi, Vasco Rossi ha deciso di improvvisarsi vigile: il video è subito diventato virale sui social.

Una scenetta singolare quella a cui si sono ritrovati ad assistere gli automobilisti bolognesi bloccati nel traffico. Fra le auto in coda, infatti, c’era anche Vasco Rossi a bordo della sua moto: il rocker ha deciso di fermarsi ed improvvisarsi vigile per cercare di liberare l’ingorgo.

Il siparietto è stato ripreso dai passanti e caricato online: sui social è diventato immediatamente virale ottenendo migliaia di reaction da parte degli utenti.

Vasco e il video in cui si improvvisa vigile

Sembra la scena di un celebre film con Alberto Sordi, e invece è successo davvero. Ieri mattina, esasperato anche lui dal traffico dei colli bolognesi, Vasco Rossi ha deciso che era arrivato il momento di intervenire: ancora a bordo della moto ha iniziato a regolare il passaggio delle macchine come un vero vigile.

Il cantautore è stato immediatamente riconosciuto dagli altri automobilisti che hanno iniziato a riprendere la scena. Nel video caricato online si vede Vasco fare segno alle macchine di passare dicendo “Vai vai devi andare” mentre viene salutato da passanti davvero increduli. “Grande! Dai che adesso ci sblocchiamo!“. Poi, scherzando: “Non mi tamponare Vasco!“

Il nuovo tour di Vasco

Quest’estate Vasco andrà in giro per l’Italia con il suo nuovo tour. La prima esibizione è prevista il 2 giugno allo stadio comunale di Bibione. Il giorno precedente, il 1 giugno, il rocker si esibirà sempre a Bibione con un soundcheck a cui avranno occasione di assistere solo gli iscritti al suo fan club ufficiale, il Blasco fan club.

Vasco Rossi

Poi Vasco ha in programma ben 7 date a Milano, nello stadio di Sansiro, già tutte sold out. Il cantautore porterà poi la sua musica in Puglia, a Bari, dove farà 4 concerti allo stadio San Nicola.

