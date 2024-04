Selvaggia Lucarelli ha annunciato l’uscita del suo libro sui Ferragnez: in copertina c’è una chiara frecciatina rivolta a Fedez.

“Il vaso di pandoro – Ascesa e caduta dei Ferragnez”, così si intitola il nuovo libro di Selvaggia Lucarelli edito Paperfirst in uscita fra un mese. Nel libro inchiesta la giornalista ripercorre la stria della coppia più social d’Italia, partendo dalle origini fino ad arrivare alla recentissima crisi legata anche al caso Balocco. In copertina c’è un dettaglio che non è passato inosservato: la frecciatina rivolta a Fedez, marito dell’influencer.

La copertina del nuovo libro di Selvaggia Lucarelli

Sui social è stata proprio Selvaggia Lucarelli a mostrare il volto del suo nuovo libro. Lo sfondo della copertina è lilla e al centro è raffigurata Chiara Ferragni di spalle, che indossa uno scialle con su scritto “Il vaso di Pandoro”. Il riferimento all’outfit indossato dall’influencer a Sanremo 2023 è abbastanza chiaro.

Ma è un altro il dettaglio su cui la giornalista ha voluto puntare l’attenzione. Infatti, come ha lei stessa dichiarato, in copertina c’è anche Fedez, anche se ad un primo sguardo non si direbbe. “Comunque non è vero che in copertina c’è solo lei. Se cercate bene c’è anche lui. Ma dovete conoscere il suo soprannome (quello che gli ho dato io)… che tra l’altro fu profetico” – rivela Lucarelli.

Il riferimento a Fedez

In copertina, accanto alla spalla sinistra di Chiara, c’è una falena: un dettaglio che ad un primo sguardo può sembrare bizzarro. E’ così che Selvaggia Lucarelli ha deciso di rappresentare Fedez. Infatti, in una puntata del suo podcast Sottosopra, la giornalista aveva dichiarato, parlando del rapper: “Come le falene, lui è ombroso, diffidente, con la cameretta dei giochi in cui chiudersi nel suo mondo rabbioso e infantile.”

Chiara Ferragni e Fedez

“È uno a cui piace il buio ma ha sempre bisogno di una fonte luminosa per orientare la bussola del suo successo.” – prosegue Lucarelli – “Come alle falene gli servono la luce della luna e del sole che tramonta, e quello sarebbe sano, solo che non capisce che il sole a un certo punto tramonta e bisogna saper scomparire e allora vuole anche la luce delle lampadine e di tutto ciò che brilla“.

