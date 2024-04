Questa sera a Belve andrà in onda l’intervista fatta a Fedez: sui social sono stati pubblicati due spezzoni che sono subito diventati virali.

Attesissimo l’appuntamento di questa sera con il programma Belve di Rai 2. Nel corso della trasmissione andrà infatti in onda la chiacchieratissima intervista fatta a Fedez dalla giornalista Francesca Fagnani. La Rai ha deciso di alimentare ulteriormente la curiosità del pubblico postando sui social un breve video di anticipazione immediatamente diventato virale.

Fedez parla del caso Balocco

La separazione dei Ferragnez è avvenuta in un momento di grande crisi per Chiara Ferragni: a dicembre è infatti scoppiato il pandoro gate che ha travolto come uno tsunami lei e il suo lavoro di influencer. In molti si sono chiesti quanto questo scandalo abbia contribuito ad allontanare la coppia.

Sui social, alcuni utenti hanno anche insinuato che Fedez abbia voluto salvare le (sue) apparenze ed abbia deciso di abbandonare Chiara per prendere il più possibile le distanze dalla vicenda Balocco.

A quanto pare la questione è stata oggetto dell’intervista rilasciata dal rapper a Francesca Fagnani. In un brevissimo video caricato dalla Rai sui suoi account social ufficiali, si sente Federico dire: “Ha influito il Caso Balocco nella crisi? Sì, sì, sì.”

La battuta sul sesso con Chiara Ferragni

Il secondo spezzone dell’intervista è stato caricato dallo stesso Fedez nelle sue storie Instagram. Nonostante l’argomento sia così delicato, il rapper è comunque riuscito a fare una battuta simpatica sulla sua relazione con Chiara e in particolare sul sesso.

Chiara Ferragni e Fedez

Francesca Fagnani gli chiede: “Mi dice dove finiva l’amore e iniziava l’azienda?”. Fedez, con un’espressione un po’ stupita, risponde: “Tra di noi? Cioè nel senso se io e mia moglie a un certo punto dicevamo mah stasera non scop**mo guardiamo le fatture?“

La giornalista rimane spiazzata dalla risposta per qualche secondo, poi sorridendo replica: “A parte… Ma è successo?“. “No” – dice lui scoppiando a ridere.

