Liam Payne, oggi i funerali. One Direction: “Siamo devastati”

Oggi, mercoledì 20 novembre, si sono svolti in forma privata i funerali i Liam Payne: erano presenti la famiglia e gli ex One Direction.

Si sono svolti questa mattina i funerali di Liam Payne , morto il 16 ottobre dopo essere precipitato da un balcone della camera d’albergo in cui alloggiava a Buenos Aires. Alla funzione, che si è svolta in forma privata, hanno partecipato solo pochi intimi: i familiari di Payne, alcuni amici, la sua fidanzata Kate Cassidy e gli altri ex membri dei One Direction.

Liam Payne: un addio commovente

Il funerale di Liam Payne è stato caratterizzato da una solenne processione, con una bara trasportata da un carro funebre tirato da cavalli bianchi.

Tra gli omaggi floreali che hanno adornato il suo ultimo viaggio, spiccavano le scritte “Figlio” e “Papà“, a sottolineare il doppio ruolo che Payne ha ricoperto nella sua vita troppo breve. Familiari, amici e compagni di band hanno condiviso il loro dolore in una Chiesa del XII secolo, luogo emblematico per un ultimo saluto imbottito di storia e significato.

Liam Payne e Kate Cassidy

Il ricordo degli amici e di Cheryl Cole

Alla funzione erano presenti gli ex compagni di band, Harry Styles , Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik, insieme al presentatore televisivo e attore James Corden e al conduttore radiofonico della BBC Scott Mills. Ai microfoni di Independent.co.uk, gli ex membri dei One Direction hanno dichiarato di essere “devastati” dalla scomparsa di Liam, ma, hanno sottolineato, “i ricordi che abbiamo condiviso con lui saranno custoditi per sempre“.

In Chiesa era presente anche l’ex di Liam Payne, Cheryl Cole, insieme al loro figlio Bear. Anche lei ha voluto rendere omaggio al suo ex compagno dichiarando di star attraversando un “momento indescrivibilmente doloroso”.

Dietro la commozione e il tributo, persistono le domande su cosa sia realmente accaduto quella notte a Buenos Aires. L’indagine sugli eventi che hanno portato alla caduta fatale di Payne continua, con particolare attenzione rivolta alle sostanze ritrovate nella sua camera e ai testimoni presenti con lui nelle ultime ore.