Morgan: “Sono rimasto con soli 50 euro, non sto più lavorando”

A causa dello scandalo legato alle accuse di stalking a suo carico, Morgan non sta più lavorando: ecco cosa ha rivelato il cantautore.

Qualche mese fa Selvaggia Lucarelli ha fatto scoppiare la bomba, rivelando al mondo che Marco Castoldi, in arte Morgan, è sotto processo per stalking nei confronti della sua ex compagna Angelica Schiatti. Da quel momento per il cantautore le cose si sono messe piuttosto male.

A raccontarlo è stato lui stesso in una lunga intervista rilasciata a Roberto Alessi per Novella 2000.

Morgan: cosa è successo dopo lo scandalo

Da quando è scoppiato il caso, Morgan ha perso il suo contratto con la Warner Music e non è riuscito a trovare un altro lavoro. “Ho 50 euro in banca, tre figlie, di cui una piccolissima, e non lavoro da quando è esplosa questa campagna.” – rivela Castoldi.

Il cantautore però non si dà per vinto ed ha già in mente un nuovo progetto: “Voglio creare una scuola di musica, ma una scuola a 360°, dove chi vuole diventare un musicista possa trovare studio, conoscenza, cultura e soprattutto prendere in mano la chiave della vita per trasformare il proprio talento in opere, in spartiti, coniugare creatività in realtà, concretezza.”- ha spiegato.

Morgan

Un possibile ritorno in tv

Le conseguenze delle accuse di stalking sono state molto pesanti per Morgan. Non solo la Warner Music ha rescisso il contratto discografico con lui, ma anche la Rai ha congelato eventuali progetti televisivi. Inoltre la comunità degli artisti italiani sembra intenzionata a prendere le distanze dal cantautore che negli ultimi mesi è stato isolato ed escluso da ogni tipo di evento musicale o concerto.

Un piccolo barlume di speranza potrebbe arrivare dalla televisione. La figlia Anna Lou Castoldi è una concorrente dell’ultima edizione di Ballando con le stelle e, secondo alcune indiscrezioni, Morgan potrebbe essere chiamato per fare un’apparizione nel programma. “Io a Ballando ci vorrei andare con Asia.” – ha rivelato l’artista a Roberto Alessi riferendosi alla sua ex compagna Asia Argento.