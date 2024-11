Laura Pausini non sta bene: rinviato il concerto

Laura Pausini preoccupa i fan: la cantante non sta bene, è costretta a rinviare il concerto in programma per stasera a Livorno.

Laura Pausini è costretta a fermarsi. La cantante ha annunciato ai fan il rinvio del concerto in programma per il 21 novembre al Modigliani Forum di Livorno a causa di un forte influenza contro cui sta lottando da 5 giorni.

Laura Pausini: il post su Instagram

A dare la brutta notizia ai fan è stata la stessa Laura Pausini con un post pubblicato su Instagram. “Ovviamente avrei voluto svegliarmi come nella prima foto ma… dopo 5 giorni di influenza che ho curato mentre continuavo il tour (perché odio cancellare le date) stamattina mi sono svegliata davvero messa KO e ho iniziato le cure più pesanti come nella seconda foto.” – spiega la cantante.

Laura ha poi aggiunto: “Mi spiace tanto, ho tenuto duro e ho fatto tutto quello che mi avevano consigliato di fare, ma questa influenza è bella tosta e mi devo fermare per qualche giorno“.

Il concerto in programma per questa sera a Livorno sarà rinviato al 23 dicembre, notizia che i fan hanno accolto con comprensione, augurando alla cantante di rimettersi il prima possibile. Sempre nel post, Laura ha specificato che i biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data. Per chi invece non potrà partecipare, è possibile richiedere il rimborso entro il 27 novembre.

Laura Pausini

Laura Pausini: stop forzato in un periodo impegnativo

Questo stop forzato arriva per Laura Pausini in un momento ricco di impegni lavorativi. La cantante sta infatti portando la sua musica in giro per l’Italia con il suo tour invernale e a dicembre ha in programma moltissime date in diverse città europee.

Nell’attesa del concerto a Livorno, i fan possono solo augurarle una pronta guarigione e prepararsi a vivere un concerto che sarà sicuramente indimenticabile, arricchito dalla forza e dalla passione che caratterizzano la celebre cantante italiana.