Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti non stanno più insieme: lei è stata paparazzata in atteggiamenti intimi con un collega.

Sembra ormai certo che la storia tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti sia arrivata al capolinea. Tanto che, secondo le ultime indiscrezioni, lei sarebbe già pronta a voltare pagina. A rivelarlo è il settimanale Chi che nell’ultimo numero ha pubblicato delle foto che ritraggono la giornalista del Tg1 in compagnia di un collega mentre si scambiano gesti di affetto.

Giorgia Cardinaletti: chi è la nuova fiamma

La presunta nuova fiamma di Giorgia Cardinaletti è Giuseppe Ferrante, un suo collega che lavora come inviato per La7. I due sono stati paparazzati mentre erano a cena insieme. Nel corso della serata si sono scambiati sorrisi e abbracci e la complicità tra loro era innegabile.

Tuttavia non è stato immortalato alcun bacio, quindi per ora si tratta solo di un’ipotesi in attesa di conferma. Sono solo amici o tra loro c’è qualcosa di più? Giorgia Cardinaletti è sempre molto riservata circa la sua vita privata: la giornalista non ha mai ufficializzato la relazione con Cesare Cremonini e non ha neppure commentato la rottura con il cantante.

Giorgia Cardinaletti

La fine della relazione con Cesare Cremonini

Secondo quanto riporta Chi, non ci sarebbero ragioni specifiche dietro la fine della relazione tra Giorgia e Cesare. Non ci sono indiscrezioni circa tradimenti o incomprensioni: sembra che i due abbiano semplicemente capito di non essere fatti l’uno per l’altra.

Si tratta però di semplici ipotesi: per ora infatti i diretti interessati non hanno commentato questo gossip e, vista la riservatezza con cui hanno gestito la relazione, non ci aspettiamo che diano spiegazioni sui motivi che si celano dietro la fine della loro storia d’amore. Siamo certi che anche nel loro addio, Cesare e Giorgia continueranno a mantenere la loro vita privata distante dallo sguardo indiscreto dei social e delle telecamere.