Morgan attacca Lucio Corsi: “Ha preso una botta in testa”

“Sta vivendo il successo un po’ così”: Morgan ha attaccato duramente Lucio Corsi. Scopriamo tutti i dettagli!

Morgan, uno dei personaggi più eccentrici e controversi del panorama musicale italiano, è tornato a far parlare di sé per alcune pesanti affermazioni a proposito di Lucio Corsi e della sua musica. Il cantante ha criticato il collega in un video diventato velocemente virale sul web. Scopriamo tutti i dettagli!

Una controversia nata dall’Eurovision

Dopo il passo indietro di Olly, vincitore di Sanremo 2025, Lucio Corsi, secondo classificato alla kermesse, è stato selezionato per rappresentare l’Italia alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest.

Lucio Corsi si esibisce al Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

Un’opportunità che non solo ha entusiasmato i fan ma ha anche acceso speranze per un successo italiano sulla scena europea. Tuttavia, questo momento di gloria per Corsi è stato offuscato dalle critiche di Morgan, uno degli artisti più poliedrici e controversi del panorama musicale italiano.

Morgan contro Lucio Corsi: il video

Morgan, attraverso un video diffuso sui social, ha espresso un giudizio decisamente critico su Corsi, rivelando anche un retroscena che lo riguarda personalmente. “Lucio Corsi sta vivendo il successo un po’ così, ha preso una botta in testa” – ha affermato il cantautore milanese.

Poi, svelando il vero mptovo del suo astio nei confronti del collega, ha aggiunto: “Non ha la lucidità di preservare l’artista vero che c’è dietro, sennò avrebbe fatto altre mosse… soprattutto mi avrebbe risposto al telefono!“.

Questo attacco diretto ha innescato una serie di reazioni contrastanti sul web, alimentando il dibattito tra chi difende l’importanza di un critico musicale schietto come Morgan e chi, invece, vede in Lucio Corsi una figura rappresentativa di una nuova generazione di artisti italiani, meno legati alle figure di riferimento del passato. Per il momento Corsi non ha replicato alle parole del cantautore milanese.