Lazza attaccato dai fan di Taylor Swift: ecco perchè

Negli ultimi giorni Lazza ha ricevuto molte critiche da parte dei fan di Taylor Swift: vediamo perchè rapper li ha fatti arrabbiare.

Sembra che tra Lazza e i fan di Taylor Swift non corra buon sangue. A pochi giorni di distanza dai concerti milanesi della popstar, il rapper è stato sommerso di critiche e la causa scatenante è un commento lasciato sotto un post do Instagram.

Il post sul successo di Taylor Swift

Ieri ha iniziato a circolare sui social lo screen di un post Instagram di Federico P. Cirillo, label Director di Island Italia, che sul suo profilo ha pubblicato una foto con Taylor Swift scrivendo: “The Eras Tour, il sesto tour di concerti di Taylor Swift, è iniziato a Marzo dell’anno scorso e si concluderà in Canada a Dicembre di questo anno, con un totale di 152 show da 3 ore ciascuno.

“Lo show di ieri sera ha fatto tremare San Siro, non avevo mai visto una cosa del genere. La forza, l’empatia, l’umiltà e la dedizione al lavoro di Taylor Swift non hanno eguali. Non a caso è la n1 al Mondo. Allego foto di rito, video e team Island (Taylor’s version)“ – conclude Cirillo.

Lazza: il commento che ha scatenato la polemica

Sotto al post di Cirillo si legge un commento lasciato da Lazza: “Sì, ma Beyoncé ha uno dei video migliori di tutti i tempi”. Si tratta di una battuta e di una citazione di una frasi pronunciata da Kanye West agli MTV VMA 2009, ma i fan della popstar non l’hanno presa bene. Sui social è esplosa la polemica per le parole del rapper.

Una fan accanita di Taylor ha scritto su X, decisamente inviperita: “Lo sfigato che è Lazza. Incredibile come tutti questi trapperini con zero talento in corpo si permettano di giudicare Taylor industria musicale Swift”.