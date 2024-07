Amadeus condurrà Suzuki Music Party su Nove: tutti i dettagli

Su Nove, Amadeus condurrà un nuovo evento musicale: il Suzuki Music Party. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere.

Dopo l’addio alla Rai, Amadeus è pronto a lanciarsi in una nuova sfida: su Nove condurrà Identity (conosciuto su Rai1 con il nome italiano di I Soliti Ignoti), La Corrida e anche un nuovo evento musicale, il Suzuki Music Party, che si terrà il 22 settembre. A svelare la notizia è stato Dagospia: scopriamo tutti i dettagli di questo nuovo format.

Suzuki Music Party: un nuovo format musicale

Questo autunno, oltre all’impegno quotidiano con i suoi nuovi programmi, Amadeus si cimenterà in qualcosa di totalmente inedito. Stiamo parlando del Suzuki Music Party, un grande evento di musica che vedrà la partecipazione di 12 artisti di fama nazionale e internazionale, che dovranno eseguire un brano del proprio repertorio e presentare una nuova hit in anteprima.

La location prescelta è l’Allianz Cloud di Milano, luogo che accoglierà la prima edizione di questo show. Proprio come per Sanremo, Amadeus non sarà solo il conduttore, ma rivestirà anche il ruolo di direttore artistico.

Amadeus al Festival di Sanremo 2024

Una nuova sfida per Amadeus

Davide Maggio ha commentato: “Un po’ Arena Suzuki, un po’ (tanto) Sanremo, in una sera in cui Amadeus – oltre a portarsi dietro lo sponsor – sembra concentrare la ‘serata cover’ e i pezzi inediti. Insomma, un mini Festival. Alessandro Araimo, AD di Warner Bros. Discovery, lo aveva in parte previsto: ‘Qualcosa di nuovo la vuole fare, probabilmente un mix’“.

Il nuovo evento musicale diretto da Amadeus avrà quindi molte cose in comune sia con Arena Suzuki che con il Festival di Sanremo, tutto concentrato in una sola serata. I nomi degli artisti che prenderanno parte allo show non sono ancora stati resi noti. Per lo storico conduttore Rai sarà una nuova occasione per mettersi alla prova: riuscirà ad ottenere gli stessi risultati di Sanremo?