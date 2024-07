Bocelli, festa per i 30 anni di carriera: il duetto con Johnny Depp

Andrea Bocelli festeggia 30 anni di carriera con 3 concerti eventi: ieri sera il tenore ha duettato con Johnny Depp.

Andrea Bocelli ha compiuto 30 anni di straordinaria carriera: come tributo a questo importante anniversario, il tenore toscano ha organizzato un evento che ha trasformato la sua città natale, Lajatico, in un vero e proprio palcoscenico all’aperto, attirando celebrità di fama mondiale.

L’evento, denominato “Andrea Bocelli 30-The Celebration“, consiste in 3 concerti evento, 15, 17 e 19 luglio, al Teatro del Silenzio, un’anfiteatro naturale incastonato nelle colline toscane della Valdera. Durante lo show di ieri sera, Bocelli si è esibito insieme a Johnny Depp che lo accompagnato alla chitarra.

Johnny Depp e Andrea Bocelli: il duetto

Il momento forse più sorprendente dell’intero evento è stato il duetto tra Johnny Depp e Andrea Bocelli. Depp, apprezzato non solo per la sua recitazione ma anche per le sua abilità alla chitarra, ha ringraziato in italiano il tenore prima di esibirsi, suscitando l’ammirazione e l’affetto del pubblico presente.

Dopo essere salito sul palco, Depp ha accompagnato Bocelli alla chitarra nel brano “En Aranjuez Con Tu Amor“, dedicato alla memoria del chitarrista Jeff Beck, scomparso il 10 gennaio 2023. Il gesto ha rafforzato il carattere emotivo dell’esibizione, dimostrando la profondità dell’amicizia tra i due artisti e rendendo omaggio a una figura significativa nella loro vita.

Le star per i 30 anni di carriera

L’importanza dell’evento si è vista anche nella varietà e nella fama degli ospiti che hanno partecipato. Nom di grande prestigio come Will Smith, Ed Sheeran, Russell Crowe, Shania Twain, Sofia Vergara, e David Foster hanno illuminato le serate di Lajatico. Anche l’Italia ha avuto una rappresentanza di alto livello con la presenza di Laura Pausini, Tiziano Ferro, Zucchero, Giorgia e Eros Ramazzotti.

Johnny Depp

A completare il panorama degli invitati, illustri nomi del mondo della lirica come Plácido Domingo, José Carreras, Lang Lang, Aida Garifullina, Bryn Terfel e Nadine Sierra. Ogni performance è stata un tributo alla carriera di Bocelli, creando un’atmosfera magica che ha unito diverse generazioni di fan e ammiratori.