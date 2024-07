Colapesce e Dimartino, l’annuncio: “Ci prendiamo una pausa”

Colapesce e Dimartino hanno annunciato che, finito il tour estivo, si prenderanno una pausa dalla musica: scopriamo quali sono i motivi.

Dopo l’entusiasmante avventura del tour “Lux Eterna Beach” che li ha visti protagonisti in varie città italiane, Colapesce e Dimartino hanno annunciato la loro intenzione di prendersi una pausa dalle scene musicali, una decisione maturata a seguito di un’intensa attività iniziata nel 2020 e mai realmente interrotta.

Colapesce e Dimartino: la scelta di fermarsi dopo il tour

I due artisti hanno spiegato che ad influire sulla scelta di fermarsi per un po’ sono state le forti pressioni a cui sono sottoposti i cantanti da parte dell’industria musicale. “Prenderemo una pausa, alla fine del tour svilupperemo i nostri progetti, ci riposeremo, dal 2020 non ci siamo più fermati. Ma continueremo a essere noi, in futuro vedremo.” – ha annunciato il duo.

“Chi lavora in campo artistico è più esposto all’ansia, la musica è cambiata, c’è bisogno di successi, di apparire in contesti super, soprattutto sui social. In un giovane ciò può far saltare i nervi. Noi siamo avvantaggiati perché siamo arrivati già depressi.” – ha scherzato Colapesce in un’intervista a Repubblica.

Colapesce Dimartino

Dimartino ha aggiunto: “I ventenni vivono una crisi emotiva fortissima. Fossi il ministro della Salute mi occuperei della loro salute mentale. Noi siamo corazzati: quando abbiamo iniziato c’era già la crisi del disco. Ma bisognerebbe abituare i ragazzi alla possibilità del fallimento“.

“Innamorarsi perdutamente fa male”: un singolo diverso dal solito

La pubblicazione del loro ultimo singolo “Innamorarsi perdutamente fa male“ rappresenta l’apice di un percorso di crescita artistica e di approdo definitivo nel mondo della musica pop, senza tradire le peculiari caratteristiche che hanno sempre contraddistinto il loro sound.

“L’idea era di scrivere una canzone estiva, ma con dei riferimenti espliciti. Il nostro approccio alla scrittura non è immediato e l’arrangiamento è complicato. Forse non è proprio radiofonico ma sta andando bene, siamo sempre stupiti dal consenso che ci circonda. Abbiamo un modo bizzarro per stare nel pop di oggi.” – hanno dichiarato a Repubblica i due artisti.