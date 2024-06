Jennifer Lopez ha annullato il suo tour

Jennifer Lopez ha cancellato il suo tour 2024 in America: secondo i gossip il motivo sarebbe la crisi con il marito Ben Affleck.

Ad annunciarlo sono stati i rappresentanti di Live Nation, la società che ha organizzato il tour di Jennifer Lopez. Nel comunicato si legge: “Jennifer vuole prendersi del tempo libero per stare con i suoi figli, la famiglia e gli amici intimi“. Una spiegazione piuttosto enigmatica che ha riacceso i rumor su una profonda crisi coniugale tra JLO e Ben Affleck.

Jennifer Lopez: la crisi con Ben Affleck

Secondo diversi gossip la crisi tra Jennifer Lopez e Ben Affleck andrebbe avanti da tempo e sarebbe stata aggravata dai numerosi impegni lavorativi della popstar. Infatti JLO nell’ultimo periodo non è stata impegnata soltanto con il tour “This is me…Live”, ma anche con la campagna promozionale di Atlas, il suo nuovo film uscito per Netflix.

La cantante non ha direttamente risposto a queste voci. A proposito della cancellazione del tour, ha semplicemente detto: “Sono completamente addolorata e devastata all’idea di deludervi. Per favore, sappiate che non lo farei se non lo sentissi assolutamente necessario. Prometto che mi farò perdonare e saremo di nuovo tutti insieme”.

Jennifer Lopez e Ben Affleck

Il flop del tour 2024

Quel che è certo è che il tour promozionale del nuovo album di Jennifer Lopez non stava andando affatto bene: le vendite dei biglietti sono state di gran lunga sotto le aspettative tanto che la popstar statunitense si è vista costretta a cancellare diverse date della tourneé.

Ad inizio aprile Jennifer aveva cambiato nome al tour in “This Is Me…Live/The Greatest Hits“, cercando di attirare il pubblico con i suoi successi storici. Infatti, anche il nuovo album di JLO è stato un flop: il giorno della sua uscita ha ottenuto la 38esima posizione della classifica Billboard 200 diventando il peggior debutto della sua carriera.