Jennifer Lopez divorzia da Ben Affleck: lui ha lasciato casa

Il divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck sembra ormai certo: secondo le ultime indiscrezioni lui sarebbe andato via di casa.

A meno di due anni dal loro matrimonio, sembra che l’idillio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck sia già arrivato al capolinea. In passato erano già circolate voci, poi smentite, su una profonda crisi della coppia, questa volta, però, sembra che i due siano davvero vicini al divorzio.

Le dichiarazioni di una fonte anonima

Stando a quanto riferisce una fonte anonima molto vicina alla coppia, quello che stanno attraversando Jennifer e Ben non sarebbe un semplice momento di crisi. Su InTouch si legge questa dichiarazione: “Sono diretti al divorzio e, per una volta, Ben non è da biasimare! Adesso si sta concentrando sul suo lavoro e sui suoi figli“.

Secondo la fonte Affleck avrebbe già abbandonato il tetto coniugale dal valore di ben 60 milioni di dollari: “Ben si è già trasferito e probabilmente dovranno vendere la casa dei sogni che hanno cercato per due anni. Non smetteranno mai di amarsi, ma lei non può controllarlo e lui non può cambiarla. Non era possibile che potesse durare“.

Jennifer Lopez e Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck: gli indizi della crisi

La fonte anonima interpellata da InTouch ha poi proseguito: “Sfortunatamente, il compromesso si è rivelato più difficile di quanto pensasse la coppia. Hanno aspettato quasi due decenni per tornare insieme, ma alla fine non sono riusciti a far funzionare le cose. Entrambi hanno affermato di essere maturati e di aver imparato dai propri errori, ma alcuni dei problemi più grandi che li hanno divisi la prima volta sono rimasti gli stessi“.

Nelle scorse settimane aveva fatto molto parlare l’assenza di Ben sul red carpet del Met Gala. L’attore ha scelto di lasciare sola la moglie nell’evento mondano più importante dell’anno e per i fan questa è una prova inconfutabile della crisi con JLO.