Elodie rivela: ” Ho pensato di congelare gli ovuli”

In una recente intervista Elodie ha parlato della sua storia con Andrea Iannone svelando alcuni dettagli della loro vita insieme.

Elodie e Andrea Iannone sembrano sempre più innamorati. Sui social pubblicano spesso scatti di vacanze insieme e baci appassionati. In una recente intervista per Vanity Fair, la cantante ha svelato alcuni dettagli della loro relazione, dal matrimonio alla possibilità di avere figli.

Elodie: “Sono impegnativa e capricciosa”

“Io sono un po’ un sergente, con il mio compagno e con gli uomini che ho vicino. Per ogni gesto che mi fa suonare il campanello d’allarme del patriarcato pretendo spiegazioni: “Che vuol dire?”. Sono convinta che, soltanto sottolineando giorno dopo giorno gli atteggiamenti sbagliati, possano essere corretti.” – racconta Elodie a Vanity Fair.

“Sono impegnativa e capricciosa, questo sì” – prosegue la cantante – “Ho bisogno di attenzioni, tantissime. Andrea me le dà. È dolce. Comprende desideri, limiti, voglia di fare sempre di più sul lavoro. Ed è il mio migliore amico“.

Elodie riceve il David di Donatello

Le parole di Elodie su figli e matrimonio

Sul matrimonio Elodie ha le idee molto chiare: “Non ho mai sognato l’abito bianco, nemmeno da ragazza, quando già mi disturbava l’idea che una donna andasse via di casa solo dopo essersi sposata. Poi, mi suona strano che due innamorati debbano firmare un contratto: dovrebbe essere sufficiente stare insieme per far valere i diritti di coppia“.

A proposito della possibilità di avere dei figli con Iannone, Elodie rivela: “Ci sto pensando. Ho anche preso in considerazione l’ipotesi di congelare gli ovuli. Fino ad ora mi ha frenato la paura di non essere una brava madre, di non riuscire a conciliare maternità e carriera, a cui non voglio rinunciare. Di subire la vita che viene stravolta“.

“La vera verità è che ho 34 anni eppure me ne sento 16: è strano, sono donna quando realizzo progetti di lavoro importanti, per il resto sono una ragazzina che va in giro con la felpa con il cappuccio e crede di essere un po’ Gian Burrasca. Ma si può essere Gian Burrasca e insieme una mamma?“.