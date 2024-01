Bugo se l’è presa con diversi rapper che negli anni lo hanno citato nei loro testi, tra cui Lazza. Dura la replica dell’artista.

Tra Bugo e Lazza sono volate parole pesanti su X, ex Twitter. Pare infatti che Bugo non sia molto contento di venire periodicamente citato dai rapper, che nei loro testi fanno riferimento a quanto successo con Morgan a Sanremo 2020. Lazza ha risposto a tono, scatenando il putiferio. Vediamo cosa è successo.

Lo sfogo di Bugo su X e la replica di Lazza

Sul suo profilo X Bugo ha scritto: “Arriva l’ennesimo rapper di m***a che mi ci cita per acchiappare due views in più, come fecero Salmo, Fibra e Lazza. ‘Io non scappo come Bugo’, ‘Bugo di c…o’ e altre frasette da prima elementare. Min…a ma la mamma vi ha dato il latte o siete scemi proprio di natura?! Fate pure i fighetti adesso ma un giorno vi sveglierete sommersi nella vostra m***a e rideremo noi. Ciuccialatte“.

Lo sfogo era rivolto a Lazza che lo aveva citato nel brano “BTX Posse” in cui dice: “Quando entro, dici: ‘Che succede?’ (Ehi). Però, bro, non sono Bugo”. Il rapper ha deciso di replicare ed ha risposto così, alzando ulteriormente i toni: “Mamma mia Bugo, che succede? Ma poi che insulto è ‘ciuccialatte’? Mangiatela un emozione ogni tanto”. Bugo a sua volta ha risposto: “Ue coda di paglia, ‘mangiatela un emozione’ (senza apostrofo mi raccomando) è perfetta come frasetta diario smemoranda, dai pensaci, hai un futuro”.

Bugo e Lazza: il botta e risposta

A questo punto Lazza ha lanciato una frecciatina: “Ma tu veramente hai deciso di firmarti una figura di m***a? Bugo, per me sei un artista emergente, di cosa dobbiamo parlare? È già tanto che qualcuno ha fatto la beneficenza di nominarti, altro che due click in più. Fai un sorriso che tra poco esplodi. La coda io ce l’ho ai concerti, cosa che ai tuoi non ho visto caro il mio Bugo“.

E la risposta di Bugo non si è fatta attendere: “Io voglio essere per sempre un artista emergente per non diventare proprio come quelli come te che si sentono arrivati… E pensare che mi sei anche simpatico“. Lazza ha poi chiuso il siparietto con quest’ultimo commento: “Certo, mo’ fai il parac***o, dopo aver detto rapper di m***a, scemi, fighetti, ecc. Improvvisamente ora sono simpatico. Fammi un favore va. Sì è vero mi sei sempre stato simpatico, però sei un rapper di m***a. Dai, buona vita, ah dimenticavo, ti saluta Fedez“.

