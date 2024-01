Ariana Grande è da poco tornata con un nuovo singolo che è subito diventato una hit mondiale: “Yes, and?”. Pochi giorni fa ha pubblicato il backstage del videoclip.

Dal giorno della sua uscita “yes, and?“, il nuovo singolo dalla popstar statunitense, ha immediatamente riscosso grandissimo successo: è ormai da tempo saldamente in testa a numerose classifiche, compresa quella delle canzoni più ascoltate al mondo su Spotify. Pochi giorni fa Ariana Grande condiviso foto e filmati dal backstage del videoclip che in meno di una settimana ha già superato i 17 milioni di visualizzazioni su YouTube.

“Yes, and?”: il backstage del videoclip

La popstar ha condiviso sul suo profilo Instagram ( che conta ben 380 milioni di follower) un post in cui ha ringraziato i fan per il supporto dato al suo nuovo singolo. Nella caption si legge: “Grazie per l’enorme quantità di amore e per aver ballato insieme. Il mio cuore è colmo e sono così commossa. Vi amo tutti tanto, tanto, tanto”. Nel post ci sono foto fatte sul set del videoclip e prove della coreografia, ma anche scatti fatti nei momenti di pausa tra una ripresa e l’altra.

“Yes and?”: un successo mondiale

Il 2024 è iniziato con il botto per Ariana Grande. La cantante ha infatti inaugurato il suo anno discografico con un nuovo singolo, “yes, and?” appunto, che ha immediatamente riscosso enorme consenso da parte del suo pubblico. La canzone infatti ha già superato le 38 milioni di riproduzioni su Spotify. Nel giorno dell’uscita, venerdì 12 gennaio, la voce di One Last Time ha anche fatto uscire il videoclip ufficiale della canzone.

Speriamo che il successo che sta riscuotendo il suo nuovo singolo possa sancire definitivamente il ritorno della popstar sulla scena musicale: infatti, prima del 12 gennaio, era 3 anni che Ariana non faceva uscire album o pubblicava canzoni.

