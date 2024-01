L’amatissimo cantante rock ha pubblicato su Instagram una foto in stampelle: immediata la preoccupazione dei fan.

Ligabue era già stato fotografato in Umbria mentre si poggiava sulle stampelle per camminare. Per evitare inutili preoccupazioni dei fan ha deciso di postare lui stesso una foto su Instagram in cui ha spiegato cosa gli è successo, rassicurando il suo affezionatissimo pubblico.

Ligabue: la foto con le stampelle

Nel post si vede il cantautore che accenna un sorriso, con i suoi classici capelli lunghi ormai completamente grigi e gli occhiali scuri, mentre si appoggia alle stampelle. Nella caption Ligabue scrive: “Ho voluto cominciare l’anno con il piede giusto. Per quasi un anno mi sono trascinato un problema al tendine d’Achille destro e finalmente ho deciso di farmi operare. Ora il problema dovrebbe essere risolto, l’unico inconveniente è qualche settimana di stampelle. Quindi se mi beccate in giro con le stampelle sapete il perché. Ci vediamo comunque presto!“

Ligabue: il nuovo album e il tour

Questa operazione arriva per il cantautore al momento giusto: infatti fino al primo dicembre Ligabue è stato in giro per tutta Italia con il tour promozionale della sua ultima fatica discografica: “Dedicato a noi“, uscito il 22 settembre 2023. Come sempre il rocker di Correggio ha ottenuto un incredibile successo di pubblico: subito dopo l’uscita è arrivato al primo posto della classifica ufficiale FIMI/GfK degli album e dei vinili più venduti.

Si tratta del quattordicesimo disco di inediti e la venticinquesima uscita discografica della carriera ultra-trentennale dell’artista. L’album vuole fare essere un ponte tra il passato e il presente e nei suoi testi Ligabue affronta molte tematiche che gli sono care, come il cambiamento climatico. L’artista ha infatti così commentato: “Oggi bisogna stare dalla parte dell’emergenza. Bisogna essere consapevoli che non c’è più tempo, del disagio sociale e degli squilibri tra chi ha tutto e chi non ha niente. E ormai non c’è più tempo da perdere”.

Riproduzione riservata © 2024 - NM