Iannone geloso di Elodie e Tananai: scintille dopo il duetto TV

Pare che il duetto di Elodie e Tananai all’Arena di Verona abbia fatto ingelosire Andrea Iannone, fidanzato della cantante.

Andrea Iannone, pilota rinomato nel panorama internazionale del motociclismo, si è recentemente trovato al centro dell’attenzione mediatica per una vicenda di gelosia che ha scosso il gossip italiano. La causa scatenante? Un’esibizione hot tra Elodie, la sua fidanzata, e Tananai durante lo show televisivo “Una Nessuna Centomila“, trasmesso su Rai1 l’8 maggio.

Un duetto che fa scintille

La vicinanza fra Elodie e Tananai durante l’esibizione ha fatto sollevare più di qualche sopracciglio e, apparentemente, non è stata accolta positivamente da Andrea Iannone, il quale avrebbe manifestato il proprio disappunto in maniera piuttosto diretta.

Elodie

A lanciare il gossip è stato il settimanale Chi: “L’infuocato duetto tra Tananai e Elodie, che hanno cantato stretti stretti, ha acceso la fiammella della gelosia di Andrea Iannone, che, terminata l’esibizione, ha subito chiamato la fidanzata e non per farle i complimenti”.

Il look di Elodie

Non solo la performance, ma anche l’aspetto estetico della cantante ha giocato un ruolo chiave nella serata. Elodie, apprezzata non solo per il suo talento canoro ma anche per il suo stile, ha optato per una scollatura audace, che ha contribuito ad aumentare l’intensità e l’appeal della performance.

Questo dettaglio non è sfuggito agli occhi dei telespettatori, aggiungendo un ulteriore elemento di gossip in una serata già ricca di emozioni e, a quanto pare, di tensioni personali. Elodie e Iannone, in ogni caso, sembrano una coppia molto unita.

A dimostrarlo, le recenti foto apparse sui social in cui si vedono i due baciarsi appassionatamente, nudi, mentre si fanno il bagno in piscina. Inoltre Iannone, che è stato oggetto di una squalifica che lo ha tenuto lontano dalle piste per diverso tempo, ha sempre sottolineato quanto Elodie gli sia stata vicino in un periodo per lui così difficile.