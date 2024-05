Angelina Mango rivela: “Sono andata a convivere”

Per Angelina Mango le cose vanno bene anche nella vita privata: di recente ha deciso di andare a convivere insieme al fidanzato.

Negli ultimi anni, la vita Angelina Mango ha preso una svolta decisiva, marcata da moltissimi successi professionali, ma anche da importanti cambiamenti nel panorama affettivo. Una serie di vittorie che hanno segnato la sua carriera e la sua vita personale: emerge la figura di una donna determinata, tanto nel lavoro quanto nei rapporti umani più stretti.

Tra successi musicali e vita privata

Angelina Mango, dopo aver vinto “Amici” nel 2023 e aver trionfato a Sanremo quest’anno, adesso si trova in Svezia per rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest. Nel mezzo di questi trionfi professionali, la cantante ha anche fatto un passo importante nella sua vita privata, scegliendo di andare a convivere con il suo fidanzato.

Angelina Mango vincitrice del Festival di Sanremo 2024

Lo racconta lei stessa durante un’intervista per “Tv Sorrisi e Canzoni”. “Vivo a Milano con il mio fidanzato“- rivela la cantante. Lasciata la casa di famiglia a Milano, adesso vive in zona Navigli insieme al fidanzato Antonio Cirigliano a cui è legata da anni. “Visto che non riesco mai a stare ferma, quando mi capita mi piace dedicarmi alla casa. È importante prendersi cura del proprio spazio vitale” – dichiara Angelina.

Un legame speciale con Maria De Filippi

Parlando del suo rapporto con Maria de Filipppi, Angelina ha raccontato: “Abbiamo mantenuto un bel rapporto, per me è importante: quando qualcuno che stimi così tanto ti sostiene, ha un altro valore. Anche se è impegnatissima, riesce a trovare del tempo per pensare a me e mandarmi un messaggio“.

Angelina Mango

Infine Angelina dà un consiglio molto utile a chi spera di incontrarla per strada: “Cammino tanto, mi piace girare per Milano senza Google Maps, chiudere il telefono, perdermi, ritrovarmi lontanissimo e dover fare chilometri per tornare a casa, guardare le persone. Ho proprio la mania di andare nei posti affollati e salutare la gente“.