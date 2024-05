Elodie e Tananai: spuntano i messaggi dopo l’esibizione

Dopo la chiaccherata performance di ieri sera ad Uno Nessuno e Centomila, Elodie e Tananai si sono scambiati dei messaggi.

Ieri sera, durante lo show Una Nessuna e Centomila, Elodie e Tananai hanno regalato al pubblico una performance che si è subito distinta per la sua intensità e complicità. Sul palco, i due artisti hanno interpretato il brano “Tango“, dando vita a un duetto che non è passato inosservato, tanto da scatenare numerose reazioni sui social e nei media.

Comunicazione social tra i due artisti

Dopo la trasmissione dello spettacolo, Tananai ha pubblicato sui social un post in cui condivideva alcuni dei momenti più emotivi dell’esibizione, sottolineando la forte connessione artistica con Elodie e ringraziandola per aver condiviso con lui il palco. “Elodie sei una vera artista, grazie per avere condiviso il palco con me” – ha scritto sui social.

Elodie

Questi momenti, caratterizzati da stretti abbracci e sguardi intensi, hanno suscitato emozioni sia nei diretti interessati sia nel pubblico. Elodie ha risposto al post con un messaggio carico d’affetto, lasciando un cuore e un emoji con la lacrimuccia, segno della reciproca stima e del piacere di aver collaborato.

La gelosia di Andrea Iannone

La performance di Elodie e Tananai non ha lasciato indifferenti, tanto che è stata oggetto di gossip. In particolare, si parla della reazione di Andrea Iannone, il fidanzato di Elodie, che sembrerebbe non aver preso bene la vicinanza emotiva dimostrata da Elodie e Tananai sul palco.

Tananai

Secondo alcune indiscrezioni rilanciate dal settimanale Chi, Iannone avrebbe manifestato il suo disappunto direttamente ad Elodie. Il pilota, a seguito dell’esibizione avrebbe chiamato la fidanzata e, si vocifera, i due avrebbero avuto una discussione . D’altronde si sa, nel mondo dello spettacolo le collaborazioni artistiche a volte sfociano in legami profondi, ma non è detto che tra i due cantanti ci sia più di una semplice amicizia.