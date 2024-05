Big Mama rivela: “Sposerò la mia fidanzata”

Big Mama è innamoratissima della sua fidanzata Ludovica: la cantante ha rivelato di volerle fare la proposta subito dopo la laurea.

Big Mama non ha mai fatto un mistero della sua sessualità e, in particolare, dell’amore per Ludovica, la sua fidanzata da ormai 2 anni. In un’intervista per il Corriere della Sera ha parlato di questo importante legame ed ha rivelato di volersi sposare presto, subito dopo aver concluso il suo percorso di laurea

Big Mama: in arrivo la sua autobiografia

Durante l’intervista, Big Mama ha svelato alcuni degli argomenti che ha affrontato nella sua autobiografia intitolata “Cento Occhi“, in uscita per Rizzoli il 14 maggio. “Le donne sono perfette e io pensavo che fossero troppo per una come me” – rivela – “Sono sensuali, intelligenti, esseri superiori, difficili da conquistare. Certo, dipende dalle persone, non è che dicendo sono bisessuale, lesbica, o qualsiasi cosa voglia essere, mi innamoro di tutte“.

“Fino a quattro anni fa avevo avuto relazioni con uomini, con le ragazze solo storielle.” – spiega Big Mama – “Anche con Lodo era partita con incontri occasionali, ma quando mi ha fatto capire che potevo fidarmi di lei, ho pensato di meritare l’amore di una donna“.

La storia d’amore con Ludovica

Alla domanda su come abbia conquistato la fidanzata, Big Mama risponde: “Con pasta e patate. Cucinare è il mio messaggio d’amore”. Poi arriva la rivelazione: la cantante è talmente innamorata che vorrebbe sposarsi presto. Prima, però, vuole terminare il suo percorso di studi e portarsi a casa la tanto agognata corona d’allora.

Big Mama

“Mamma dice che dopo la laurea potrò fare quello che voglio. Appena finisco l’università le faccio la proposta di matrimonio” – racconta – “Mi manca un solo esame. Non mi farò scappare il foglio con su scritto dottoressa Marianna Mammone“.