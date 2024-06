Grave lutto per Giorgia: l’ultimo saluto sui social

È morto Stefano Mancini, uno dei tecnici dei concerti di Giorgia: la cantante lo ha salutato con un messaggio affidato ai social.

La notizia della morte di Stefano Mancini ha lasciato Giorgia e tutto il suo team senza parole. Il giovane informatico e tecnico nei concerti della cantante aveva solo 35 anni ed è morto a Cagnano Amiterno (L’Aquila), in seguito ad un incidente motociclistico. Tre le ipotesi considerate plausibili riportate dal sito AbruzzoLive: “un malore improvviso, un attraversamento di un animale, o anche, forse meno probabile, uno scontro con una autovettura”.

Giorgia: il saluto sui social

In un post su Instagram, Giorgia ha condiviso con i fan il suo ricordo di Stefano Mancini: “Stefano è stato parte di quella famiglia che si acquisisce in tour che chiamiamo “i tecnici” e che sono le fondamenta e la spina dorsale di quello che riusciamo a fare davanti al pubblico e non solo perchè montano e smontano palchi impianti costruiscono, illuminano e fanno suonare creano risolvono e assistono prima durante e dopo.”

“Ma perchè non si risparmiano mai,” – prosegue Giorgia – “perchè mettono il loro contributo sempre al servizio dello show qualunque esso sia dando sempre il massimo in sforzo capacità orari viaggi, e poi, quando ti vedono, ti sorridono e ti sostengono come a dire: andrà tutto bene“.

Giorgia: “Sono stata fortunata”

“Stefano era questo, e anche un ragazzo che nella sua vita faceva del bene senza dirlo, con una battuta e un sorriso sempre pronti e la capacità di capire prima di sapere, penso alla sua fidanzata alla sua famiglia agli amici…Io posso dire di essere stata fortunata ad averlo avuto con noi per tutto il lavoro live dello scorso anno e insieme agli altri non lo dimenticheremo ma.” – conclude Giorgia.