Ultimo diventerà presto papà? La rivelazione inaspettata

La compagna di Ultimo, Jacqueline Di Giacomo, potrebbe essere incinta: l’indiscrezione arriva dall’esperto di gossip Alessandro Rosica.

La notizia di una possibile gravidanza di Jacqueline Luna Di Giacomo, filgia di Heather Parisi, era iniziata a circolare a fine aprile e non era stata smentita. Adesso l’annuncio è stato diffuso da Alessandro Rosica, noto anche come l’Investigatore Social, tramite un post sul suo profilo Instagram.

Il post di Alessandro Rosica

Nel post pubblicato il 9 giugno si legge: “Esclusiva Alessandro Rosica. Notizia certissima. Il cantante Ultimo e Jacqueline aspettano un bimbo. Complimenti a questa coppia meravigliosa e limpida”. Poi aggiunge: “La mamma di lei (Heather Parisi, ndr) non vuole vedere il bimbo. Dispiace per queste faide tra famiglie. Il bimbo sarà un bel maschietto“.

Se il gossip fosse confermato, per il cantautore romano sarebbe in arrivo uno splendido fiocco blu. Nonostante la lieta notizia, però, sembra che i rapporti con Heather Parisi non si siano affatto distesi.

Ultimo

I commenti sui social

Né Ultimo né Jacqueline Di Giacomo hanno confermato o smentito la notizia. Tuttavia, secondo alcuni fan, ci sarebbero degli indizi che confermerebbero la notizia. Sotto al post di Rosica, un utente ha scritto: “S’era capito quando ha detto che si sarebbe fermato per 1 anno”.

Qualcun altro aggiunge: “Me lo sentivo. L’avevo capito da tante cose. E di sicuro si sono sposati in segreto visto le fedi che hanno da mesi. Che bello. Sto letteralmente piangendo. Loro sono l’amore. L’amore che io vorrei trovare e che ogni donna si merita almeno una volta nella vita“.

A fine aprile, la coppia ha pubblicato su Instagram una foto considerata sospetta. Nell’immagine si vede Ultimo sdraiato con la testa poggiata su Jacqueline. La pancia scoperta della ragazza ha subito scatenato la fantasia dei fan che hanno iniziato a parlare di una presunta gravidanza. Non resta che attendere la conferma ufficiale da parte della coppia-