Zero Assoluto: Matteo Maffucci si è sposato

Matteo Maffucci, del celebre duo Zero Assoluto, ha celebrato le sue nozze insieme all’agente dello spettacolo Benedetta Balestri.

In questo periodo ricco di cerimonie nuziali, uno degli eventi che ha catturato particolarmente l’attenzione del pubblico sui social network è stato il matrimonio di Matteo Maffucci, membro del celebre duo Zero Assoluto, e Benedetta Balestri, figlia del rinomato autore e conduttore televisivo Marco Balestri.

La coppia, dopo anni di relazione, ha deciso di ufficializzare il loro amore in una cerimonia che ha visto la partecipazione di parenti e amici stretti, all’insegna dell’allegria e della condivisione di momenti indimenticabili.

Il matrimonio di Matteo Maffucci

La celebrazione si è svolta in un ristorante all’aperto, appositamente allestito per l’occasione. Questa scelta ha permesso agli invitati di godere dell’atmosfera festosa e intima che Matteo e Benedetta desideravano per il loro giorno speciale.

Tra gli ospiti figuravano anche volti noti seguiti dall’agenzia One Shot, fondata dalla coppia insieme a Eugenio Scotto, che oggi segue diversi personaggi del mondo social e dello spettacolo come Paola Di Benedetto e Mattia Stanga.

Non poteva mancare alla festa Marco Balestri, il padre della sposa, che non ha perso l’occasione di rivolgere al genero un’affettuosa, seppur ironica, raccomandazione: fare sempre felice sua figlia, avvertendolo che sarà “tenuto d’occhio“.

Una lunga storia d’amore

Il percorso che ha portato Matteo Maffucci e Benedetta Balestri all’altare è iniziato molti anni fa, ma è stato nel 2021 che Matteo ha fatto la grande proposta a Parigi, segnando un passo decisivo verso il loro futuro insieme.

Matteo Maffucci

La loro relazione non si è limitata all’ambito personale, ma ha visto anche la nascita di una collaborazione professionale con la creazione dell’agenzia One Shot. L’agenzia si occupa di gestire importanti personalità del mondo dello spettacolo e dei social media, testimoniando il successo e la versatilità della coppia anche nel mondo del lavoro.

L’affetto e la complicità che legano Matteo e Benedetta sono palpabili anche attraverso i gesti e le parole dei loro cari. In particolare, Marco Balestri ha condiviso una foto di Benedetta da bambina e ha scritto: “Cara Benedetta anche se ormai sei una donna e oggi ti sposerai per papà sarai sempre la sua adorata bambina. Ti amo bambina mia“.