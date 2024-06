Elodie si è esibita al matrimonio della mamma

La mamma di Elodie, Claudia Marthe, ha celebrato le sue nozze Francesco Cramer: la cantante si è esibita durante la festa.

In una splendida cornice affacciata sulle rive del lago di Como, sabato 8 giugno, si è celebrato un evento nuziale che ha riscaldato i cuori e unito due famiglie in un’atmosfera di festa e commozione. Protagonista del giorno, Claudia Marthe, 57 anni, originaria delle Antille francesi, precisamente di Guadalupe, nonché mamma di Elodie.

La donna ha detto il suo sì a Francesco Cramer, milanese di nascita e suo compagno di vita da diversi anni. A rendere l’occasione ancor più speciale, la presenza e la performance di Elodie che ha dedicato alla coppia un’esibizione a cappella, testimoniando l’affetto e l’emozione condivisi con la madre in questo giorno importante.

Il romantico matrimonio di Claudia Marthe

La cerimonia civile si è svolta a Villa Adelaide Tassera, in provincia di Como, luogo scelto per la sua bellezza e suggestione, capace di creare un’atmosfera magica e senza tempo. Claudia, l’elegante sposa, ha attraversato questo momento indossando dapprima un abito bianco corto sotto il ginocchio, per poi optare per un modello lungo a sottoveste, sempre di colore bianco, durante il ricevimento.

Elodie, sempre più protagonista nel panorama musicale italiano, ha saputo distinguersi anche in questa occasione per eleganza e stile. L’artista ha indossato un abito lungo monospalla Bolkan in raso con spacco laterale, di colore ocra, firmato Taller Marmo, il cui prezzo si aggira intorno ai 1000 euro.

L’esibizione a cappella di Elodie

La celebrazione ha visto la partecipazione di parenti e amici, tra cui non poteva mancare Fey Di Patrizi, sorella amatissima di Elodie, che ha condiviso la gioia di questo momento attraverso diversi scatti pubblicati sui social network.

Elodie

La decisione di Elodie di esibirsi a cappella durante la cerimonia civile ha sicuramente rappresentato uno dei momenti più toccanti dell’evento, dimostrando un legame profondo con sua madre e con il significato stesso del matrimonio.